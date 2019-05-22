За ущерб в 9,6 млн рублей Бердску по 3 года условно дал суд экс-директорам КБУ и РКЦ

Судья Бердского горсуда Наталья Агеева во вторник, 21 мая, за одно заседание рассмотрела уголовное дело об ущербе муниципалитету в размере почти 10 млн рублей и вынесла обвинительный приговор.

Дело против экс-директора Комбината бытовых услуг Александра Кожина и его пособницы, бывшего руководителя Расчетно-кассового центра Марины Глазковой рассматривали в особом порядке. Об этом просили подсудимые и их защита. Оба обвиняемые признали вину в полном объеме и раскаялись в содеянном.

Стоит отметить, что первоначально Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 160 УК РФ — хищение и растрата. Но в окончательном обвинении статью переквалифицировали на 286-ю — превышение должностных полномочий, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора Анна Белова, представлявшая в процессе гособвинение. Это произошло после бухгалтерской судебной экспертизы.

С учетом того, что подсудимые причинили дотационному предприятию КБУ и городу с дотационным бюджетом тяжкий вред, Белова просила наказать Кожина и Глазкову реальным лишением свободы — на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима и с лишением права занимать государственные и муниципальные должности в течение двух лет.

Суд установил, что с 2013 года муниципальный Комбинат бытовых услуг и «Новосибирскэнергосбыт» заключили агентский договор, по которому НЭС от имени КБУ собирает с населения плату за услуги ЖКХ и получает за это вознаграждение. Через год «Новосибирскэнергосбыт» заключает аналогичный договор с частной фирмой РКЦ, установив вознаграждение в размере 0,87% с суммы собранных средств.

Однако в апреле 2015 года Комбинат тоже заключает аналогичный договор с Расчетно-кассовым центром на те же услуги, что и НЭС, только с меньшей ставкой вознаграждения — 0,73%. Таким образом существовали два дублирующих договора, но по второму, как признал суд, деньги фактически не поступали (их уже собирал РКЦ по договору с НЭС).

За три года КБУ перечислил на счет РКЦ в виде агентских процентов 9,6 млн рублей.

Выступая в поддержку особого порядка ведения судебного следствия и Кожин, и Глазкова заявили, что они не имели злого умысла, что делали все во благо бердчан, чтобы открылось больше касс по приему денег за коммуналку и люди не падали в обморок, давясь в очередях, как это было в то время.

Адвокат Марины Глазковой Михаил Герсцин тоже акцентировал: его подзащитная не брала деньги себе, не имела корыстной цели обогатиться. На деньги, полученные от муниципального КБУ, коммерческий РКЦ, дескать, покупал оборудования для новых пунктов приема от населения платежей за услуги ЖКХ.

При этом гособвинитель и впоследствии судья в приговоре озвучили, кто нес деньги в РКЦ. Это практически весь Бердск — жители домов подавляющего числа управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.

С учетом признания вины и раскаяния подсудимых, положительных характеристик и отсутствия судимостей суд приговорил обоих фигурантов к условному сроку. Кожину — 3,6 года, Глазковой — 3 года. Обоим с испытательным сроком в течение двух лет. Такой же срок они не имеют права занимать муниципальные и государственные должности, связанные с управлением.

Примечательно, что Марина Глазкова снова работает в РКЦ, но в должности специалиста. Ее взяли в родную фирму, которой она руководила с 2012 года, сразу после того, как ей изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Судья Наталья Агеева отметила, что имущественных претензий никто не предъявлял, поэтому арестованное у Марины Глазковой — гараж в ГСК и золотые украшения — ей возвращают. Возмещать ущерб никто не будет, поскольку гражданский иск не заявляли.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», признанные потерпевшими спикер горсовета Валерий Бадьин и нынешний директор Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук в суд не явились, сообщив, что согласны на особый порядок рассмотрения дела.

После приговора все друг друга поздравляли. Но только на запястьях Александра Кожина снова защелкнулись наручники. Он уже год сидит в СИЗО по обвинению в «хищении воды» на 170 млн рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Именно в ходе расследования этого дела всплыл новый эпизод — о растрате 10 млн рублей.

Автор видео Анастасия Солодкова