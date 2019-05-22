За ущерб в 9,6 млн рублей Бердску по 3 года условно дал суд экс-директорам КБУ и РКЦ

Марина Глазкова в отличие от своего подельника Александра Кожина, находилась на свободе во время следствия
Судья Бердского горсуда Наталья Агеева во вторник, 21 мая, за одно заседание рассмотрела уголовное дело об ущербе муниципалитету в размере почти 10 млн рублей и вынесла обвинительный приговор.
Дело против экс-директора Комбината бытовых услуг Александра Кожина и его пособницы, бывшего руководителя Расчетно-кассового центра Марины Глазковой рассматривали в особом порядке. Об этом просили подсудимые и их защита. Оба обвиняемые признали вину в полном объеме и раскаялись в содеянном.
Стоит отметить, что первоначально Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 160 УК РФ — хищение и растрата. Но в окончательном обвинении статью переквалифицировали на 286-ю — превышение должностных полномочий, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора Анна Белова, представлявшая в процессе гособвинение. Это произошло после бухгалтерской судебной экспертизы.
С учетом того, что подсудимые причинили дотационному предприятию КБУ и городу с дотационным бюджетом тяжкий вред, Белова просила наказать Кожина и Глазкову реальным лишением свободы — на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима и с лишением права занимать государственные и муниципальные должности в течение двух лет.
Суд установил, что с 2013 года муниципальный Комбинат бытовых услуг и «Новосибирскэнергосбыт» заключили агентский договор, по которому НЭС от имени КБУ собирает с населения плату за услуги ЖКХ и получает за это вознаграждение. Через год «Новосибирскэнергосбыт» заключает аналогичный договор с частной фирмой РКЦ, установив вознаграждение в размере 0,87% с суммы собранных средств.
Однако в апреле 2015 года Комбинат тоже заключает аналогичный договор с Расчетно-кассовым центром на те же услуги, что и НЭС, только с меньшей ставкой вознаграждения — 0,73%. Таким образом существовали два дублирующих договора, но по второму, как признал суд, деньги фактически не поступали (их уже собирал РКЦ по договору с НЭС).
За три года КБУ перечислил на счет РКЦ в виде агентских процентов 9,6 млн рублей.
Выступая в поддержку особого порядка ведения судебного следствия и Кожин, и Глазкова заявили, что они не имели злого умысла, что делали все во благо бердчан, чтобы открылось больше касс по приему денег за коммуналку и люди не падали в обморок, давясь в очередях, как это было в то время.
Адвокат Марины Глазковой Михаил Герсцин тоже акцентировал: его подзащитная не брала деньги себе, не имела корыстной цели обогатиться. На деньги, полученные от муниципального КБУ, коммерческий РКЦ, дескать, покупал оборудования для новых пунктов приема от населения платежей за услуги ЖКХ.
При этом гособвинитель и впоследствии судья в приговоре озвучили, кто нес деньги в РКЦ. Это практически весь Бердск — жители домов подавляющего числа управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.
С учетом признания вины и раскаяния подсудимых, положительных характеристик и отсутствия судимостей суд приговорил обоих фигурантов к условному сроку. Кожину — 3,6 года, Глазковой — 3 года. Обоим с испытательным сроком в течение двух лет. Такой же срок они не имеют права занимать муниципальные и государственные должности, связанные с управлением.
Примечательно, что Марина Глазкова снова работает в РКЦ, но в должности специалиста. Ее взяли в родную фирму, которой она руководила с 2012 года, сразу после того, как ей изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.
Судья Наталья Агеева отметила, что имущественных претензий никто не предъявлял, поэтому арестованное у Марины Глазковой — гараж в ГСК и золотые украшения — ей возвращают. Возмещать ущерб никто не будет, поскольку гражданский иск не заявляли.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», признанные потерпевшими спикер горсовета Валерий Бадьин и нынешний директор Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук в суд не явились, сообщив, что согласны на особый порядок рассмотрения дела.
После приговора все друг друга поздравляли. Но только на запястьях Александра Кожина снова защелкнулись наручники. Он уже год сидит в СИЗО по обвинению в «хищении воды» на 170 млн рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Именно в ходе расследования этого дела всплыл новый эпизод — о растрате 10 млн рублей.
Александр Кожин проходит фигурантом другого уголовного дела
Автор видео Анастасия Солодкова
Марина Глазкова вернулась работать в свою фирму еще до приговора
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А что так можно было? Извиниться и всё в шоколаде?
42 5
А мер Потапов примерно за такую же сумму реальный срок мотает. А эти чем лучше?
49 7
Не просто срок, строгого режима, т.е. никакого УДО, плюс штраф 500млн, который он за всю оставшуюся жизнь не сможет отдать. Просто за Потаповым никто не стоял, кроме коммунистов, а за этими видимо есть люди, которые своих в беде не бросают.
13 3
Единороссы?
Они как приостановили его членство в партии в связи с судебным разбирательством, так по истечнии условного срока снова восстановят и на более высокой должности.
1 0
При этом Потапов не крал эти деньги ни у города, ни у государства. Это были деньги частного лица и было этих денег в пресловутом розовом пакетике раза в три меньше.
5 1
Возмещать ущерб никто не будет, поскольку гражданский иск не заявляли.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/05/21/426867-za-ushherb-v-96-mln-rublej-berdsku-po-3-goda-uslovno-dal-sud-eks-direktoram-kbu-i-rkc
21 5
Кто бы сомневался в таком раскладе!
32 5
Надо быть членом или поддерживать ПЖиВ и всё будет условно-но если ты потаапов-сидеть тебе долго и платить всю оставшуюся жизнь.
23 7
Вы, как невменяемые со своим Потаповым
Взятка и хищение это разные статьи и преступления
И соответственно разные наказания
11 28
Это вы невменяемый-вас обокрали ,а вы всё разницу ищете.
21 8
Правильно. Хищение намного хуже. чем взятка.
15 7
Напишите это заявление в Госдуму , тогда поверю
2 8
ага, этих разве, что не похвалили))) Бердск, что тут скажешь))
10 3
Никто не хвалит
Просто всё трактовать надо правильно и применимо к законодательной базе, а не как вам нравится
1 7
И овцы целы и волки сыты… Все довольны…
17 6
Так теперь доктор Кожин скоро станет рецидивистом?
22 4
У людей украли 10 млн, а бадьин не имеет претензий. Вот ведь уж изворотливый. Везде вывернется, везде он ни при чем.
30 3
Простая математика: 9600000:40 (количество месяцев действия договора) = 240000 руб. в месяц. После договора было закрыто три кассы и уволено 5 кассиров. А это аренда, зарплата, расходы на обслуживание техники и расходных материалов (бумага, чековая лента, картриджи и т.д.), расходы за коммунальные услуги (электроэнергия). Вы, конечно, можете делать свои выводы, абсолютно не ориентируясь и не понимая ситуации, но математика вещь упрямая. Написать гадость много ума не нужно. У нас не любят люди разбираться и просто думать. Действовали согласно договора, значит украли — сволочи. Закрывают кассы из-за сокращения финансирования и очереди на улице тоже сволочи. Как ни крути, а крайним остался.
23 3
Глазкова отскочила с тихим испугом, а вот Кожину 3 в «рюкзак» повесели и ещё пять добавят. Путём частичного сложения на 7 лет гуся выведут.
Будет дважды академик.
8 4
Да уж! Накуролесил там профЭссор! Это ведь ещё с первой главбухшей никто не удосужился побеседовать?! Далеко следокам до Нска ехать?
11 1
> Возмещать ущерб никто не будет, поскольку гражданский иск не заявляли.
Нормально.
Надо было ещё тортиками отпраздновать
11 2
и кто теперь возместит растраченные 9,5 млн?
2 1
А деньги где?
0 0
В карманах
0 0
Как такой приговор с таким хищением можно признать условным сроком! Вообще судью посадить за это надо с таким выговором, да это получается выговор и не больше! Вчера был на берегу возле камней, там вообще вырывают раним утром лесхоз здоровые деревья с корнем и никого это не интересует! Видео и отчет с номерами техники есть. Будем ждать дальнейшей информации.
0 0