Шум в промышленных масштабах: Кошмар от работы помпы на коллекторе испытывают жители Бердска

Устали жить в постоянном шуме и вибрации жители многоквартирного дома №6 по ул. Герцена в Бердске.

-У нас сложилась чрезвычайная ситуация. Мы, если понадобится, готовы на решительные действия. На перекрестке улиц Ленина и Герцена в непосредственной близости к нашему дому уже второй год работает так называемый «подпор канализации». Диспетчер КБУ объясняет, что если не вести откачку, то «полгорода встанет». Мы не можем полностью понять ситуацию, так как более подробных сведений нам никто не предоставляет.

Однако уже в течение второго летнего сезона под нашими окнами работает насос (практически под окнами нашей квартиры). И если прошлым летом он отключался на ночь, сейчас он работает в течение целых суток. Это свидетельствует о значительном ухудшении ситуации. Никаких работ в месте аварии не ведется. Судя по словам диспетчера и работников КБУ, находящихся на дежурстве, в ближайшем будущем никаких работ не планируется. Мы, жители дома, находимся в совершенно невыносимых условиях промышленного шума в течение всего дня, в том числе в вечернее время и ночью. И если сейчас можно хотя бы закрыть окна, то в ближайшем будущем и это будет невозможно. Закрытые окна не полностью предохраняют от этого шума и вибрации. Но скоро нам придется спать в условиях, сравнимых с работающим цехом промышленного предприятия. Таким образом, жители дома подвергаются постоянному вредному воздействию вибрации. Они описывают этот постоянный шум как невыносимый, кошмар и т.д. Следует отметить, что определенная информация об этой аварии была на сайте КБУ. Сегодня ее уже удалили.

Нам интересно, почему в течение уже двух лет аварию не устранили и когда ее собираются устранять? Почему руководство КБУ считает возможным нарушать закон об уровне шума в ночное время, тем более такой длительный период? Как жители нашего дома должны жить при таком чудовищном нарушении гигиенических требований? Может до руководства КБУ все-таки дойдет информация о том, что действия их являются незаконными и вредят здоровью многих людей, и оно каким-то образом учтет наши требования, проведет все-таки необходимые надлежащие ремонтные работы, а не будет пассивно откачивать стоки, наблюдать за расширением завала и ухудшением состояния канализации, — написала в «сообщи свои новости» http://www.kurer-sreda.ru/2019/05/21/426541-foto-shum-i-vibraciya-ot-nasosa-na-ul-gercena-6-meshaet-spat жительница дома №6 по ул. Герцена Евгения Карпова.

Автор видео Евгения Карпова



По словам задиректора КБУ Александра Алексеенко, он понимает жителей, но возникла сложная ситуация.

— У нас по ул. Герцена идет магистральный коллектор, с ул. Ленина поворачивает и уходит на ул. Герцена. В прошлом году мы поменяли трубы порядка 15 метров. Сейчас очень похожая ситуация с той, что на ул. Ушакова. Принимаем техническое решение: или открытым способом прокладывать новую трассу, или делать замену трубы на этой трассе. Вопрос решится на этой неделе. Сейчас временно работают помпы и перекачивают стоки. Мы не можем залить подвалы многоквартирных домов на ул. Ленина и К. Маркса, — акцентировал Александр Алексеенко.

Говорить о сроках, когда устранится аварийная ситуация, пока рано, подчеркнул Алексеенко.