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За алкоголь в крови погибшего в ДТП 6-летнего ребенка наказал суд эксперта в Балашихе

Михаила Клейменова признали виновным в халатности и приговорили к 10 месяцам исправительных работ. К тому же его восстановили в должности. Отец ребенка не согласен с приговором.

22.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
За алкоголь в крови погибшего в ДТП 6 летнего ребенка наказал суд эксперта в Балашихе

18 экспертов перепроверяли итог судмедэкпертизы

Щелковский городской суд признал виновным в халатности и приговорил к 10 месяцам исправительных работ судмедэксперта Михаила Клейменова, выявившего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе. Об этом ТАСС сообщил отец погибшего мальчика Роман Шимко.

«Щелковский городской суд признал Клейменова виновным в халатности и приговорил его к 10 месяцам исправительных работ», — сказал Шимко, уточнив, что Клейменов был также восстановлен в должности. Шимко с решением суда не согласен и обжалует приговор.

Как уточнила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, «доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»)».

Щелковский городской суд приступил к слушаниям по существу уголовного дела о халатности в отношении судмедэксперта в ноябре 2018 года. По словам Романа Шимко, подсудимый вину не признал и настаивает, что в крови мальчика в момент ДТП был алкоголь. В рамках уголовного дела к подсудимому был заявлен иск о компенсации морального вреда на сумму 10 млн рублей. Шимко ранее заявил ТАСС, что в случае удовлетворения иска он отправит деньги на благотворительность.

О ДТП

Гибель шестилетнего мальчика под колесами машины в Балашихе в апреле 2017 года получила широкий общественный резонанс после того, как эксперт выявил в крови ребенка алкоголь. Виновница ДТП Ольга Алисова была приговорена к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Заведующий отделением подмосковного бюро судебно-медицинских экспертиз Михаил Клейменов обвинялся по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Как ранее пояснили в Генпрокуратуре, при отборе образцов крови в нарушение установленного порядка Клейменов использовал металлический черпак, что привело к загрязнению этих образцов, не было обеспечено их незамедлительное направление в судебно-химическую лабораторию. Эти нарушения привели к спиртовому брожению образцов крови и образованию в них ацетальдегида и этилового спирта в количестве 2,7%, выявленных при ее судебно-химическом исследовании.

«В рамках уголовного дела была проведена комплексная судебная экспертиза комиссией из 18 экспертов из ведущих научных, образовательных и экспертных учреждений. Результаты этой экспертизы подтвердили, что Клейменов нарушил положения действующих нормативных актов в сфере производства судебно-медицинских экспертиз, и его первоначальный вывод о состоянии ребенка в момент дорожно-транспортного происшествия являлся необоснованным», — добавила Петренко.

«Комплексная судебная экспертиза подтвердила, что у малолетнего на момент дорожно-транспортного происшествия алкогольное опьянение отсутствовало, ребенок был трезв. Обнаруженный при химическом исследовании образца его крови этиловый спирт возник посмертно. Об этом свидетельствует и отсутствие в образце этилглюкуронида — маркера прижизненного употребления алкоголя», — сказала официальный представитель СК РФ.

Допущенные Клейменовым нарушения повлекли за собой проведение в отношении родителей погибшего ребенка процессуальной проверки.

Источник: ТАСС


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