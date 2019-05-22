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США вводит санкции против «Северного потока 2»

Министр энергетики Америки сделал такое заявление в Киеве. Он говорил, что США остаются противниками строительства газопроводов, которые позволят России в транспортировке газа в Европу обойтись без украинской газотранспортной системы.

22.05.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
США вводит санкции против Северного потока 2

Газопровод «Северный поток 2» пройдет по Балтийскому морю

Администрация США планирует ввести санкции против проекта «Северный поток-2». Об этом сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра энергетики США Рика Перри.

По данным агентства, во время выступления в Киеве министр также заявил, что США вскоре могут подготовить законопроект, предусматривающий ограничения в отношении «Северного потока-2».

Ранее Перри уже заявлял, что в Вашингтоне допускают введение санкций против проекта этого газопровода. Он также говорил, что США остаются противниками строительства газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», которые позволят России в транспортировке газа в Европу обойтись без украинской газотранспортной системы. Президент США Дональд Трамп даже называл Германию заложником России из-за планов постройки газопровода.

В свою очередь новый президент Украины Владимир Зеленский накануне на встрече с делегацией США призвал ужесточить антироссийские санкции.

Американскую делегацию возглавлял министр энергетики США Перри.

Газовая стройка

Газопровод «Северный поток 2» пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность — более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует «Газпром» в альянсе с европейскими компаниями — Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall.

Строительство газопровода в настоящее время активно продолжается, на территории Германии строится станция приемки газа. Отсутствует только одно разрешение на стройку по дну Балтийского моря — от властей Дании, хотя компания-оператор уже подала две заявки на два разных маршрута прокладки трубы.

Теперь Дания требует от компании-оператора провести исследование альтернативного маршрута газопровода к юго-востоку от острова Борнхольм и подать новую заявку и комплект документации по оценке воздействия газопровода на окружающую среду.

Компания-оператор подала апелляцию на это решение.

Глава «Газпрома» Алексей Миилер» заявил, что проект строительства газопровода «Северный поток 2» профинансирован уже на 4/5 от общего объема инвестиций, поэтому, если и будут изменения сроков запуска этого проекта, то крайне незначительные.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на представленный датскому регулятору отчет сообщило, что завершение строительства и ввод газопровода планируется во втором полугодии 2020 года.

В свою очередь «Интерфаксу» в Nord Stream 2 AG сообщили, что график «Северного потока 2» с вводом в 2020 году относится только к третьему варианту маршрута в Дании, заявка по которому была подана в апреле 2019 года, так как работа по ней потребует определенного времени.

Источник: Интерфакс


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(1) Комментарий

  1. Гость

    Свободный рынок? Конкуренция? Демократия? Не-а, не знаем, не слышали! Пиндосский политический давильник — знаем!
    Фарисеи! 8)

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