Ивлеева и Монеточка возглавили рейтинг Forbes

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет. Жюри оценило их признание в профессиональной обществе и личную конкурентноспособность.

В рейтинге 10 категорий: «Предприниматели», «Финансы и инвестиции», «Управление», «Спорт и киберспорт», «Наука и технологии», «Искусство», «Музыка и кино», «Социальные практики», «Мода и дизайн», «Новые медиа».

Так в частности, в рейтинг Forbes в своих категориях попали певица Монеточка, блогер Татьяна Мингалимова («Нежный редактор»), телеведущая Настя Ивлеева, режиссер Александр Молочников, футболист Александр Головин и другие.

Источник: tvc.ru