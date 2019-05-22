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Научат мигрантов русскому языку в детских садах России

Для улучшения языковых навыков мигрантов планируется организовать образовательную деятельность «детей дошкольного возраста, для которых русский язык является неродным, основанную на дифференцированном подходе, учитывающем их ментальные характеристики».

22.05.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Научат мигрантов русскому языку в детских садах России

Реализовывать его планируется с 2019 по 2021 год

Министерство просвещения объявило конкурс на подготовку и обучение педагогов, которые займутся обучением детей мигрантов русскому языку в детских садах. Конкурсная документация появилась на сайте госзакупок 16 мая. Заявки принимаются до 7 июня.

Как утверждается в документации, в полиэтнических группах детских садов дети, для которых русский язык — неродной, часто сталкиваются с ограничениями в коммуникации, когда требуется использовать пассивный лексический запас.

Дети, владеющие русским как родным, говорится в описании конкурса, «способны включить догадку, основанную на соотнесении производных и производящих основ, реализовать ассоциативные связи и другие механизмы, лежащие в основе языковой системы».

Поэтому для улучшения языковых навыков мигрантов планируется организовать образовательную деятельность «детей дошкольного возраста, для которых русский язык является неродным, основанную на дифференцированном подходе, учитывающем их ментальные характеристики».

Минимальная стоимость контракта 11,3 млн руб. Реализовывать его планируется с 2019 по 2021 год. Причем больше всего денег для исполнения контракта — 5,4 млн руб.— государство выделит в первый год.

В 2012 году для трудовых мигрантов в России ввели обязательный тест на знание русского языка, результаты которого они должны предоставить при трудоустройстве. В 2015 году, по данным ФМС России, в нем участвовали более 3 млн приезжих.

Источник: РБК


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Что дальше? Всех начнут китайскому учить, всё равно русские через 50 лет, а то и раньше вымрут, как мамонты?

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