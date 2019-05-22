30 пикетчиков в защиту арестованного за хищение 7,4 млн рублей и. о. директора УКСа выйдут в Бердске

Очередную акцию протеста против обвинения Юрия Бекетова, и. о. директора бердского управления капитального строительства, намерены устроить его родные 22 мая. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск Михал Бекетов, сын арестованного руководителя УКСа, массовый пикет пройдет в среду с 16.00 до 17.00 на площадке перед Городским домом культуры.

Акция протеста согласована с горадминистрацией, подтвердила «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела общественных связей мэрии Анна Чекмазова. Заявленное число участников пикета — до 30.

Михаил, как и все родные и знакомые Бекетова, уверен в его невиновности. По его словам, никаких миллионов у его отца никогда не было. Даже деньги на адвоката пришлось собирать «с миру по нитке».

— Все, кто когда-либо сталкивался с Юрием Владимировичем в работе или жизни, поражены обвинениями следствия и возмущены приговором суда, который отправил его под стражу. Ведь у семьи не было даже средств, чтобы нанять адвоката на время следствия. Бывшие коллеги, с которыми Бекетов работал еще слесарем в местном Горводоканале, собирали по 3-5 тысяч — кто сколько может — чтобы помочь родственникам наскрести на защиту. Собрали тысяч 30. О каких миллионах может идти речь? — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Михаил.

По его словам, организаторы пикета хотят привлечь как можно больше людей, чтобы выразить несогласие с позицией следствия и суда.

— Я со 100-процентной уверенностью могу сказать, что у нашей семьи нет таких денег, которые приписывают отцу. Я не знаю, какие были махинации при строительстве коллектора, но отец к ним не имеет никакого отношения. Мне нужно было закончить магистратуру, но я прервал учебу, поскольку не было денег заплатить за образование. Если бы мой отец был коррупционером, думаю, таких проблем не возникло бы. Мы живем, как среднестатистические граждане. И утверждение. Что отец украл миллионы, противоречит всякой логике, — высказался Михаил Бекетов.

Родственники Юрия Владимировича считают единственным, что они могут сделать в его защиту — это высказать публично свою позицию. Хотя понимают: суд и следствие не обязательно прислушаются к ним.

Общаются родные и близкие с арестованным Бекетовым только письмами через адвоката — свидания с ним пока запрещены.

— У него немало проблем со здоровьем. Сейчас он просит собрать справки, чтобы разрешили положить на нары дополнительный матрас. У него спина болит. Он до сих пор находится в шоке. И мы радужных перспектив не видим по статье, которую ему приписывают. И судебная практика говорит об этом же. Но мы понимаем и то, что он не виновен, — категоричен Михаил. — Все, что мы можем сейчас – это постараться привлечь внимание честных граждан и просить о поддержке. Возможно, объединившись, мы сможем добиться объективного следствия и справедливого суда. Я очень надеюсь, что правда восторжествует, надеюсь на адекватный и честный подход правоохранителей и судей.

Напомним, что в Бердске уже состоялся одиночный пикет в защиту Юрия Бекетова. К зданию мэрии с плакатом «Ю. В. Бекетов — честный технарь» вышла Ольга Перова. Час она простояла молча, привлекая внимание прохожих.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 14 мая вступили в законную силу постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении и. о. директора УКСа Бердска Юрия Бекетова и главы компании «Росстрой» Константина Михайленко.

Оба были арестованы по решению бердского суда 24 апреля на 2 месяца. Их подозревают в хищении 7,4 млн рублей при строительстве канализационного коллектора на ул. Первомайской в Бердске. Однако защита обвиняемых не согласилась с вердиктом, который вынес председатель Бердского горсуда Павел Яковинов, и подала апелляцию.

Но решения по обоим фигурантам уголовного дела апелляционными определениями Новосибирского областного суда от 3 мая оставлены без изменения. Они останутся под стражей в СИЗО до 21 июня.

Уголовное дело, по которому избрана данная мера пресечения, возбуждено 22 апреля в отношении Михайленко и Бекетова по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничества, то есть хищения денежных средств, принадлежащих муниципальному образованию, путем злоупотребления доверием, с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Как полагают органы предварительного следствия, в период с июня 2017-го по февраль 2018 года замдиректора муниципального управления капитального строительства Юрий Бекетов генеральный директор ООО «Росстрой» Константин Михайленко при строительстве самотечного канализационного коллектора по муниципальному контракту совершили хищение денежных средств в сумме 7 449 165,36 рублей.

Оба фигуранта вины не признали и просили избрать им меру пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того Михайленко предлагал залог за свое освобождение, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».