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Об опасностях на дорогах предупредили взрослых школьники Бердска

В этом ученикам помогли сотрудники ГИБДД. Дети вместе с инспекторами вышли на улицы города с обращением к пешеходам быть всегда внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения.

22.05.2019 Фото: ГИБДД Нет комментариев
 
Об опасностях на дорогах предупредили взрослых школьники Бердска

Сотрудники Госавтоинспекции провели экспресс беседы о причинах ДТП

В рамках региональной акции «Лето-2019», направленной на предупреждение фактов дорожно-транспортных происшествий с участием детей, сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области провели в Бердске профилактическое мероприятие «Пешеход, берегись, безопасности учись!».

Активное участие в мероприятии приняли волонтеры Отдела молодежи и ученики образовательных школ №9 и №2 «Спектр». Вместе с инспекторами ГИБДД они вышли на улицы города с обращением к пешеходам быть всегда внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения.

Юным и взрослым пешеходам на территории Городского парка, а также на прилегающих к нему улицах школьники напомнили о правилах перехода проезжей части, о безопасном движении по тротуарам, а также во дворах по месту проживания, где постоянно осуществляют движение соседи автовладельцы. Сотрудники Госавтоинспекции провели экспресс беседы о причинах ДТП, участниками которых в текущем году стали несовершеннолетние жители Бердска.

К сожалению, на дорогах города в апреле месяце под колесами автотранспорта получили травмы различной степени тяжести трое ребят, которые переходили проезжую часть и не все предприняли меры безопасности.

Юные активисты подготовили яркие лозунги, с помощью которых смогли привлечь внимание всех участников дорожного движения к проблеме детского травматизма, и тематические памятки с обязанностями пешеходов, которые им вручили с пожеланиями доброго пути и безопасных дорог.

Взрослые и дети внимательно слушали организаторов акции и обещали более ответственно относиться к соблюдению Правил дорожного движения.


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