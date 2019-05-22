Места в метро предложила не уступать пенсионерам психолог из Москвы
Платить деньги родителям за долгую очередь в детсад предложила Госдума
Шок: Букеты из ядовитого борщевика для души собирают дачники Бердска
Череп выпавшей из окна 4-летней девочки собрали по частям хирурги Челябинска
Резиденцию за 2,8 млрд рублей строят для патриарха Кирилла под Петербургом
Последний звонок для 553 выпускников прозвенит 24 мая в Бердске
Быстрый и недорогой способ попасть с рекламой на сайт «Курьер.Среда.Бердск»
Переговоры с Россией обсудит с народом Зеленский
Массовый пикет: в защиту арестованного за хищение 7,4 млн рублей чиновника встали в Бердске