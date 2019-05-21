Замерзают без газа жители 4-этажки в Бердске

Не поднимается выше 5 градусов температура в санузле жительницы дома №5 по ул. Кирова в Бердске. В комнате — не более 14 градусов, и поэтому Евгения Леонидова не вытаскивает рук из карманов толстовки — они просто леденеют. Отопления нет, горячей воды нет, а тут еще 20 мая и газ отключили, пожаловалась «Курьер. Среда. Бердск» 21 мая Евгения Антоновна.

— Утром вчера в 8.00 я встала, газа уже не было. Каменный век, как еще скажешь. Вчера позвонила в УК, сказали, что газа нет, — отметила Леонидова.

В полдень 21 мая к Евгении Антоновне пришла внучка Екатерина, услышала от бабушки «новость» и начала обзванивать все инстанции.

— Сначала позвонила в диспетчерскую УК, там сказали, что газа нет, мол, звоните, куда хотите. Звоню в газовую службу, а у них телефон вообще отключен. Потом я позвонила в министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Ответили, что такими вопросами они не занимаются, дали номер администрации Новосибирской области. Там говорят, что тоже не занимаются этими вопросами, посоветовали звонить в Горгаз Новосибирской области. И они перенаправили, в приемную Горгаза. Следующий звонок — в абонентскую службу Горгаза. А мне говорят: зачем вы сюда звоните, если вам нужно звонить в Толмачево. Там должны знать причину, почему нет газа. Дозвонилась в Толмачево и услышала, что газа нет и неизвестно, когда будет. Еще и укорили: зачем я им звоню? Начала объяснять, что люди практически двое суток без еды: ни чая согреть, ни суп сварить. На том конце провода слышу: это вы виноваты, что у вас газа нет. Начала с этой женщиной перепираться, а она, мол, на каком основании я на нее рот открываю. В конечном итоге наш разговор завершился тем, что она дала мне еще один номер телефона. Этот номер оказался отключен. Круг замкнулся. Куда звонить? Куда обращаться? Люди сидят без газа. В доме живут одни пенсионеры. Просто прошла 10 кругов ада с этими звонками, — негодовала Екатерина.

В разговоре со службами Екатерина обещала обратиться в СМИ, если в доме №5 на ул. Кирова в ближайшее время газ не появится. И хотя она так и не нашла «концов», газ все же появился. Как раз к приходу корреспондента «Курьер. Среда. Бердск». Горел он еле-еле, когда Евгения Антоновна подключила вторую конфорку, печь загудела и по кухне начал распространяться запах газа. Хозяйка мигом отключила газовую плиту.

— Это смех один, а не газ, на таком газе нужно полдня суп варить. Сын придет с работы, я ни то что ему не сварю, даже толком воды не согрею, чтобы помыться маленько, — отметила пенсионерка.

Автор видео Галина Панчева



Отключение газа происходит уже не первый раз, иногда не бывает его по четыре-пять дней, поэтому на всякий случай бердчанка прикупила электрический чайник. Им и спасается. Только вот в чайнике еду не приготовишь, тогда приглашают на обед родственники.

Автор видео Галина Панчева



— Я раньше к брату бегала готовить. Или позвонят: Жень, приходи покушать, — возмущалась Леонидова.

По словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, по данной проблеме он проведет совещание: раз проблема есть, нужно ее решать.

— Ведут переговоры с Новосибирскоблгазом. У наших жителей долг за газ 600 тыс. рублей. Сейчас такая ситуация, как я представляю, льготную цену на закуп газа для населения отменили. Покупают, по-моему, за 24 рубля кубометр, а раньше за 11. Чтобы народу дать газ, его надо где-то приобрести. Возможно, произошел, какой-то сбой, технические трудности. Меня больше всего печалит долг за газ — нужно же его оплачивать. Ведь газ нужно на что-то покупать. В любом случае будем разбираться в ситуации, — подчеркнул Захаров.