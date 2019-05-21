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РПЦ: Компьютеризация школ — это «программа отупения»

Протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что учиться на протяжении 11 лет — это пустая трата времени. И признался, что стал сторонником домашнего образования.

21.05.2019 Фото: pixabay 4 коммент.
 
РПЦ: Компьютеризация школ это программа отупения

По мнению священника, из-за учебы у детей возникает сколиоз

В Русской православной церкви подвергли критике современную программу средних школ России, где сделан акцент на виртуализации обучения.

«Это программа отупения», — заявил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, отвечая на вопросы прихожан Томской епархии.

«Такая мелькающая информация не дает ничему застревать в мозгу, поэтому что ни спроси у современных детей — они не знают ничего. Ни из какого предмета — ни астрономии, ни алгебры, ни геометрии, ни истории, ни поэзии, ни музыки, ни прозы — ничего!» — отметил священник, выразив недоумение, что детям вообще делать в школе 11 лет.

«По-моему, это пустая трата времени», — сказал протоиерей, добавив, что здоровья тоже, потому что «если спортом не заниматься — у них у всех сколиоз, у 90%, они будущие инвалиды».

Глава патриаршей комиссии признался, что стал сторонником домашнего образования. Он рассказал, что в США на такую форму обучения перешло 4% населения. По данным отца Димитрия, американская практика показала, что если оба родителя с высшим образованием, у их занимающегося дома ребенка успеваемость составляет 98 баллов 100, если с высшим образованием только один из родителей, успеваемость ребенка — 87 из 100, а если оба родителя без высшего образования — 83.

При этом в государственной американской школе ни один ребенок не достигает 50 баллов, утверждал священник, добавив, что ведущие фирмы США набирают топ-менеджеров из числа именно тех, кто в свое время прошел домашнее обучение.


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(4) Комментариев

  1. 123

    Система образования как система начала появляться только в СССР. Да и в СССР не так всё однозначно было с системой образования. Ветераны войны в массе имели по несколько классов образования, в то время как их дети уже по 8-10 классов.
    Образование 80-х годов сильно отличается от образования в 60-х годах.
    И да, единственный источник знаний были книги.

    Сегодня это интернет. Основная причина — это система поиска, которая значительно ускоряет процесс компиляции информации.

    Но на выходе — полное отсутствие понимания о чем весь текст, так как берётся нужный кусочек без просматривания всего текста в целом.

    В итоге человеческий мозг по сути не индексирует (выражаясь ИТшными терминами) текст и вы не можете без помощи внешней поисковой системы найти знания. Более того вы думаете что вы знаете, но на самом деле знает гугл, яндекс или какой-то сайт, а вы знаете что об этом знает гугл, яндекс или какой-то сайт. Но вы не в состоянии без внешних сервисов воспроизвести знания.

    Вот основная проблема. Нынче это называется информационный псевдодибилизм. Готов поспорить, что мало кто на память знает все номера из вашей телефонной книжки. Вы всего лишь знаете что о них знает ваш телефон. И всё. Как итог — знаний в голове мало, мыслительные конструкции слабые и всё это приводит к плохим логическим выводам. Если вообще приводит.

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    • Аноним

      Значит какой вывод? Четыре класса настоящего образования , полезнее 11 классов псевдообразования??? В данном случае, интернет тут вообще не приделах! Для умных людей интернет — это набор энциклопедий, т.е. справочных материалов. Знания должны даваться в школе, а не как сейчас, учитель отстоял урок и хоть трава не расти, а за знаниями прошу платно, к этому же «горе-репетитору», но только уже за отдельную плату!

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      • Аноним

        А ещё учитель скачивает видео в ютубе с разрешение 360 и транслирует в классе на экран!? %) С таким разрешение на компе то не разберёшь…

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  2. Аноним

    Как-то пробовал закачивать тексты на электронную книгу… Это просто невозможно читать… Нет восприятия книги как таковой, к которой привыкли с детства, внимание куда-то уходит, отвлекается. :( :(

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