РПЦ: Компьютеризация школ — это «программа отупения»

В Русской православной церкви подвергли критике современную программу средних школ России, где сделан акцент на виртуализации обучения.

«Это программа отупения», — заявил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, отвечая на вопросы прихожан Томской епархии.

«Такая мелькающая информация не дает ничему застревать в мозгу, поэтому что ни спроси у современных детей — они не знают ничего. Ни из какого предмета — ни астрономии, ни алгебры, ни геометрии, ни истории, ни поэзии, ни музыки, ни прозы — ничего!» — отметил священник, выразив недоумение, что детям вообще делать в школе 11 лет.

«По-моему, это пустая трата времени», — сказал протоиерей, добавив, что здоровья тоже, потому что «если спортом не заниматься — у них у всех сколиоз, у 90%, они будущие инвалиды».

Глава патриаршей комиссии признался, что стал сторонником домашнего образования. Он рассказал, что в США на такую форму обучения перешло 4% населения. По данным отца Димитрия, американская практика показала, что если оба родителя с высшим образованием, у их занимающегося дома ребенка успеваемость составляет 98 баллов 100, если с высшим образованием только один из родителей, успеваемость ребенка — 87 из 100, а если оба родителя без высшего образования — 83.

При этом в государственной американской школе ни один ребенок не достигает 50 баллов, утверждал священник, добавив, что ведущие фирмы США набирают топ-менеджеров из числа именно тех, кто в свое время прошел домашнее обучение.