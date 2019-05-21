4-летний ребенок из России умер в отеле Хургады

19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка. Как сообщил порталу TourDom.ru информированный источник, инцидент произошел 17 мая. Он добавил, что в настоящий момент идет следствие, детальная информация не разглашается.

В отеле Aladdin Beach Resort не смогли оперативно предоставить информацию.

Как пишут в комментариях к сообщению дипведомства сами туристы, к произошедшему остаются вопросы. Например, почему пострадала только одна семья, если в гостинице на тот момент отдыхало много гостей, в том числе детей и пожилых людей? Объяснения пока нет. Однако наблюдатели напоминают: в июне 2015 года в том же отеле произошел очень похожий случай – в результате отравления умерла трехлетняя девочка. Сопровождающие ее мать и сестра были госпитализированы.

Источник: tourdom.ru