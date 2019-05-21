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4-летний ребенок из России умер в отеле Хургады

Инцидент произошел в гостинице Aladdin Beach Resort после случая острого отравления.

21.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
4 летний ребенок из России умер в отеле Хургады

Аналогичный случай произошел в 2015 году. Тогда умерла 3-летняя девочка

19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка. Как сообщил порталу TourDom.ru информированный источник, инцидент произошел 17 мая. Он добавил, что в настоящий момент идет следствие, детальная информация не разглашается.

В отеле Aladdin Beach Resort не смогли оперативно предоставить информацию.
Как пишут в комментариях к сообщению дипведомства сами туристы, к произошедшему остаются вопросы. Например, почему пострадала только одна семья, если в гостинице на тот момент отдыхало много гостей, в том числе детей и пожилых людей? Объяснения пока нет. Однако наблюдатели напоминают: в июне 2015 года в том же отеле произошел очень похожий случай – в результате отравления умерла трехлетняя девочка. Сопровождающие ее мать и сестра были госпитализированы.

Источник: tourdom.ru


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