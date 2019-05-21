Живого барана и автомобиль разыграют на Сабантуе в Новосибирске

Увидеть настоящий татарский сельский дом и действующую баню смогут гости и участники XIX Федерального Сабантуя, который пройдет в Новосибирской области 8-9 июня. Для установки площадок в наш регион из Республики Татарстан отправились четыре большегруза с оборудованием.

В рамках Федерального Сабантуя в первый день, 8 июня, на территории Новосибирского ипподрома состоятся конные скачки и сельскохозяйственная выставка. 9 июня на территории парка культуры и отдыха «Михайловская набережная» пройдет торжественное открытие и многочисленные мероприятия праздника: концертная программа с участием творческих коллективов, взрослые и детские национальные игры, ярмарка народных художественных промыслов, дегустация блюд национальной кухни.

Кроме того, на набережной будет работать интерактивная площадка «Татарское подворье», для установки которой из Республики Татарстан везут необходимое оборудование. Площадка будет представлять собой быт традиционной сельской семьи – здесь разместятся дом, действующая баня с каменной печью и сарай с животными (утки, куры, гуси, коровы). Гвоздем программы станут соревнования по татарской национальной борьбе «Корэш», победителю которой будут вручены живой баран и автомобиль.

В межнациональном празднике примут участие жители городов и районов Новосибирской области, а также гости и делегации из более чем 40 регионов России.

XIX Федеральный Сабантуй проводится по инициативе и при поддержке Правительства Республики Татарстан, межрегиональной общественной организации «Всемирный конгресс татар», Правительства Новосибирской области, мэрии города Новосибирска и общественной организации «Региональная татарская национально-культурная автономия Новосибирской области».

Источник: nso.ru