Peugeot 2008 достаточно крупный автомобиль, но при этом хорошо управляемый. Даже в самом плотном потоке на дороге водитель полностью чувствует машину, получая при этом удовольствие от вождения. Улучшенная аэродинамика обеспечивается продуманным дизайном кузова и низким центром тяжести. Благодаря внедрению современных технологий автомобиль сохраняет устойчивость даже в сложных дорожных условиях.
Автомобиль Peugeot 2008 адаптирован для российских дорог. Он является экономичным и показывает отличные значения по выбросам углекислого газа в атмосферу. Седан адаптирован для российских дорог. В нем установлен дизельный двигатель, имеющий оптимальные характеристики. Приобрести транспортное средство можно в 3 комплектациях. От этого будут зависеть технические характеристики, а, следовательно, и стоимость.
Интерьер Peugeot 2008 продуман до мелочей. Его можно охарактеризовать как воплощение функциональности, комфорта и эстетики. В салоне, прежде всего, следует отметить наличие:
Компактного руля.
Удобной приборной панели, размещенной на уровне глаз.
Большого сенсорного экрана.
Все компоненты гармонично сочетаются с общим интерьером салона, что повышает ощущение комфортность во время движения. Большое внимание разработчиками уделялось вопросам безопасности. В данном автомобиле реализован весь имеющийся опыт и технологии производителя. Это гарантирует полную безопасность в движении водителю и пассажирам. В транспортном средстве внедрен пакет помощи водителю. В него входя:
Система предупреждения о риске столкновения.
Круиз-контроль.
Система аварийного торможения.
В автомобиле установлены датчики слепых зон, имеется камера заднего вида и парковочные датчики. Подушки безопасности способны максимально гасить энергию при столкновении.
С уверенностью можно говорить о том, что Peugeot 2008 — это практичный, функциональный и стильный автомобиль. В нем предусмотренные все необходимые функции для удобства в дороге. Он вместительный и прост в управлении. Комфортность за пределами городских улиц не уменьшается благодаря высокой посадке и широкой колесной базе.
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