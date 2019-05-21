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Эффективное средство от насморка — Сиалор

Сиалор — это средство от насморка с ионами серебра.

21.05.2019 Фото: mbdou67.ru Нет комментариев
 
Эффективное средство от насморка Сиалор

Препарат Сиалор — это эффективное лекарственное средство, которое назначается для лечения различных патологий слизистой оболочки носа у взрослых и у детей. Его назначают при следующих заболеваниях:

  • Рините, при воспалительном или аллергическом происхождении.
  • Аденоидах, которые представляют собой патологические образования слизистой оболочки полости носа.
  • Гайморите и фронтите, которые развиваются при воспалении придаточных пазух носа.

Кроме того доказана эффективность Сиалора в качестве профилактического средства во время сезонных обострений ОРВИ. Также препарат применяют для промывания носа после различных операций в ЛОР-практике. Лекарственная форма выпуска Сиалора — набор для приготовления раствора. В комплект входит одна таблетка и очищенная вода в объеме 10 мл. Основным действующим компонентом является протеинат серебра.

При обработке слизистой оболочки носа препарат оказывает антибактериальное воздействие и купирует размножение патогенной флоры. Выводится из организма лекарственное средство естественным путем, не оказывая негативного влияния на жизненно важные органы.

Готовиться раствор очень просто. Для этого флакон заполняется очищенной водой и в него добавляется таблетка. После этого закручивается крышка-пипетка, и содержимое взбалтывается не менее четверти часа до полного растворения таблетки.

Стандартная дозировка составляет 2 капли в каждый носовой проход. В течение дня процедура может повторяться через каждые 6 часов. Не рекомендуется использовать препарат дольше 10 дней. Приготовленный раствор должен быть использован в течение месяца. Не следует принимать Сиалор одновременно с лекарствами, содержащими алкалоиды, а также с препаратами, стимулирующими выработку адреналина.

Абсолютным противопоказанием является индивидуальная непереносимость активного вещества. Перед использованием препарата обязательно проводится тест. Для этого несколько капелек препарата необходимо капнуть на кожу в месте локтевого сгиба если возникло чувство жжения, то Сиалор не рекомендуется использовать.

Приобрести лекарственное средство можно здесь:

АО “ПФК Обновление”

633621, Новосибирская область, Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятькова, д. 18

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

 

имеются противопоказания проконсультируйтесь со специалистом


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