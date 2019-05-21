Выставка растрелянного тройкой в 1937 году фотографа Георгия Путинцева открылась в музее Бердска

18 мая открылась выставка известного бердского фотографа Георгия Путинцева «Фотограф из старого Бердска. Прерванная история». Экспозиция выбрана не случайно: 17 апреля ему бы исполнилось 125 лет. Его жизнь прервалась 1937 году, когда ему было 43 года.

— Выставка посвящена старому Бердску. Мы можем посмотреть каким был Бердск в прошлом веке. Мы чтим Георгия Путинцева за то, что он оставил свое творческое наследие. Фотография — для него была профессией. Он фотографировал события и людей и не думал, что когда-то спустя много лет благодаря его фотоснимкам мы можем вспоминать старый Бердск. Каким он был, как выглядел, какие были его жители, чем они занимались, — рассказала хранитель фондов Наталия Шапенкова.

Автор видео Елена Белоусова



В 30-е годы в старом Бердске работало фотоателье. Оно располагалось в двухэтажном доме по ул. Советской. Работал в нем фотограф Георгий Путинцев. Благодаря его снимкам мы знаем, как выглядел город до затопления в конце 50-х годов прошлого века. О самом Путинцеве практически ничего неизвестно. Его полное имя стало известно в 2000-х годах, когда священник Игорь Затолокин наткнулся в новосибирском архиве управления ФСБ на знакомую фамилию.

Путинцев родился в Джаркенте Семиреченской области в Казахстане. «Курьер. Среда. Бердск» отправлял запрос в этот город. И получил ответ. Только безрезультатный: «Актовая запись о рождении Путинцева Георгия Петровича не имеется».

В архиве управления ФСБ по Новосибирской области хранятся материалы дела Путинцева, по которому вместе с ним проходило еще 64 человека. Все они, как сказано в обвинительном заключении, члены контрреволюционной кадетско-монархической организации, готовившей свержение советской власти путем вооруженного восстания.

24 декабря 1937 года Путинцева приговорили к высшей мере наказания. С конфискацией имущества. На следующий день приговор привели в исполнение.

Георгия Путинцева и всех, кто проходил по этому делу, реабилитировали определением военного трибунала Сибирского военного округа 6 апреля 1956 года с формулировкой «за отсутствием состава преступления».

Сейчас в Бердске живет единственная родственница репрессированного фотографа Раиса Барышева. Ее родная тетя по отцу Анна Степановна была супругой Путинцева. Раисе Филипповне было всего 4 года, когда дядю арестовали. Поэтому она мало что помнит о нем.

На следующий год после расстрела Путинцева ушла из жизни его супруга. Анна Степановна, работавшая в бердской больнице фельдшером, скончалась на операционном столе, когда ей делали операцию на сердце. Что стало с сыном Путинцевых, Геннадием, Барышевой не известно. Возможно, на нем род Путинцевых прервался.

В 2016 году Издательский дом «БукЪвица» выпустил книгу к 300-летию города. Впервые в книге был опубликован портрет фотографа Георгия Петровича Путинцева.

Посетители с большим интересом изучали представленные фотоснимки. Ирина Полынская увидела знакомое для нее здание в котором была поликлиника.На фотографии похорон Рубцова узнала его дочерей, которых знала лично.

— Удивительно как с помощью фотографий оживают в памяти родные места и лица, -призналась «Курьер.Среда.Бердск» бердский старожил.

Выставка продлится до середины сентября.