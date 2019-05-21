Цены на пиво довести до минимума предложил Росалкоголь

Минимальная цена в России на шампанское и крепкий алкоголь
Росалкоголь регулирование предлагает ввести минимальные розничные цены (МРЦ) на пиво, Минфин прорабатывает этот вопрос, сказал журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.
«Есть разные участники рынка, у них разные мнения. Пока не можем привести к какому-то консолидированному единому мнению о целесообразности МРЦ. Естественно, небольшие участники рынка говорят о целесообразности МРЦ, крупные категорически против выступают», — отметил Сазанов.
«Надо консолидированную позицию выработать на этот счет. Мы регулярно проводим совещания на этот счет, пока согласия не достигли, чтобы все участники отрасли поддержали эту инициативу», — добавил он.
В настоящее время в России минимальные цены установлены на водку, коньяк и игристые вина (шампанское).
Ранее в этом году Минфин разработал проект постановления правительства, который предусматривает, что министерство получит возможность устанавливать минимальные цены на весь алкоголь. Пользоваться новым инструментом Минфин пока не планирует: планов вводить МРЦ на новые виды алкоголя у министерства нет, говорили в ведомстве в феврале.
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