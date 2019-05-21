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Начался суд по громкому делу о пособничестве и растрате 10 млн рублей экс-директорами РКЦ и КБУ Бердска

Потерпевшие по делу спикер горсовета депутатов и новый директор КБУ не явились в суд. Но согласились на рассмотрение дела без их присутствия и в особом порядке.

21.05.2019 Фото: Анастасии Солодковой 2 коммент.
 
 

Начался суд по громкому делу о пособничестве и растрате 10 млн рублей экс директорами РКЦ и КБУ Бердска

Марина Глазкова и Александр Кожин встретились в суде

Сегодня, 21 мая, начался суд по делу о растрате 10 млн рублей экс-директором бердского Комбината бытовых услуг Александром Кожиным при пособничестве бывшего руководителя Расчетно-кассового центра Марины Глазковой. В суд не явились потерпевшие стороны уголовного дела спикер горсовета депутатов Бердска Валерий Бадьин и директор КБУ Владимир Воспанчук.

Судья бердского городского суда Наталья Агеева сообщила подсудимым, что потерпевшие дали свое согласие на рассмотрение дела без их участия. Кроме того, Бадьин и Воспанчук не против особого порядка рассмотрения уголовного дела, сообщает из зала суда корреспондент «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, Глазкову 24 августа суд отправил под домашний арест на два месяца. Накануне в офисе РКЦ и по месту жительства подозреваемой в пособничестве прошли обыски.

По версии следствия, Марина Глазкова способствовала растрате 10 млн рублей, которую совершил бывший директор муниципального Комбината бытовых услуг Александр Кожин. 22 августа, СК возбудил против него еще одно уголовное дело, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Глазкова вину признала. Кожина, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», суд 23 августа оставили под арестом в СИЗО до 19 октября.

Впервые информация о возможном возбуждении против него еще одного уголовного дела — на этот раз по ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата — прозвучала в судебном заседании по продлению меры пресечения 15 июня 2018 года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

При зачтении материалов дела председательствующий в суде Павел Яковинов тогда упомянул взаимоотношения КБУ с «Новосибирскэнергосбытом» и Расчетно-кассовым центром по сбору платежей за коммунальные услуги. Такой договор заключен не позднее 2015 года — в нарушении федерального закона. С того времени деньги с населения за горячее и холодное водоснабжение, а также стоки собирает РКЦ.

— Таким образом, РКЦ выставлял, а КБУ незаконно оплачивал комиссию за выполнение работ по начислению, сбору и перечислению платежей с физических лиц. В результате проведенного анализа установлено, что с апреля 2015 года МУП КБУ выплачивал в размере более 10 млн рублей, что является особо крупным размером. Таким образом, в действиях Кожина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 160 УК РФ -присвоение и растрата. А в действиях Глазковой (директор РКЦ — прим. ред.) — пособничество в присвоении и растрате, — зачитал судья Яковинов.

Сам Александр Кожин обвинил следствие в том, что правоохранители не читают договоры или не правильно их трактуют.
— Этот договор не мною придуман. Господин Михайлов (и. о. мэра Бердска в 2015 году — прим. ред.) через наблюдательный совет провел этот договор. При чем тут Кожин? Вы читайте договоры — там кассы разные, адреса разные! — провозгласил обвиняемый.

Подробности — в ближайшее время.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Марина Глазкова это которая на Островкого сидела, занималась непонятными начислением, перерасчет ?
    Это она ?

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  2. Зверь

    Кожин опять перепутал свои деньги с деньгами предприятия. А как прикидывался. И опять у него правоохранители «не так читают» ,оно конечно понятно,он же ведь «доктор» липовых наук,а значит хитрее и умнее всех

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