Розыск отца: Как по тесту ДНК установить отцовство жителям Бердска

Вопросы по проведению теста ДНК волнуют некоторых жителей Бердска. Только тех, кто сомневается в своем отцовстве или материнстве.

Девять лет назад Анна родила девочку. На свет она появилась не в Бердске, а в небольшом городке на Дальнем Востоке. Вместе с Анной в один день рожали еще четыре женщины. У двоих из них родились девчушки.

Так случилось, что своего ребенка Аня рожала без отца, как часто говорят, пришло время и нужно было родить для себя. Роды были непростые, и когда ей показали дочурку, Аня даже толком не успела ее рассмотреть. Увидела ее тогда, когда принесли на кормление. Девочка была чудо как хороша. Некоторое время мама с грудничком жила у своих родственников, а затем отправилась в родной город — Бердск.

— Я была счастлива. Но когда дочь стала подрастать, у меня стали возникать вопросы: на кого она похожа? У нее абсолютно нет черт ни моих, ни ее биологического отца. Как-то посмотрела передачу о том, как новорожденных поменяли в роддоме, и все — клиника: а вдруг и у меня так же? Я очень люблю свою дочку. А если вдруг и в нашей семье произошла чудовищная ошибка. И моя кровиночка растет у чужих людей. А если вдруг они плохие родители? Очень мучаюсь. Знаю, что возможно провести тест ДНК, но не знаю подробностей. Да и страшно. Что будет, если мои сомнения оправдаются. А с другой стороны, если не подтвердятся, то не будет никакой головной боли. Официально я не хочу проводить анализы. В суд мне не идти. Но можно ли это сделать анонимно? — рассказала свою историю «Курьер. Среда. Бердск» Анна.

В группу «Курьер. Среда. Бердск» в соцсети ВКонтакте написал Владимир Николаевич:

— Может, кто знает? Где в Новосибирске делают ДНК-тест с высокой точностью. Дело в том, что у моего друга 10 февраля 2019 года родился сын, в котором он сильно сомневается, что он от него, так как совсем не похож на него. Да и по рассказу друга, жена перед замужеством вела себя очень странно, можно сказать, не он на ней женился! А она женила его на себе!

Существует бесплатная медицинская помощь в рамках услуг страхового медицинского полиса. «Курьер. Среда. Бердск» сделал запрос в минздрав Новосибирской области, можно ли сделать тест ДНК бесплатно, и в каком случае.

— Медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми государственными медицинскими организациями, с учетом стандартов медицинской помощи. В рамках обязательного медицинского страхования пациент может обратиться к врачу с жалобами на состояние здоровья, и если врач диагностирует заболевание, при котором в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи необходимо выполнить ДНК-тест, то он будет выполнен.

Медико-генетическая служба Новосибирской области представлена в двух организациях: медико-генетический отдел государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 1» и медико-генетическая консультация государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции». Кроме того, на территории Новосибирска работают несколько федеральных центров, где выполняются профильные исследования ДНК.

Вопрос об установлении факта признания отцовства происходит в судебном порядке. Суд может назначить проведение экспертизы ДНК. По общему правилу экспертиза первоначально оплачивается стороной по делу, которая заявила ходатайство о необходимости проведения экспертизы. При этом суд, а также мировой судья может освободить гражданина с учетом его имущественного положения от уплаты расходов по проведенной экспертизе ДНК или уменьшить их размер. В этом случае расходы возмещаются

за счет средств соответствующего бюджета (ч. 3 ст. 96 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). Также экспертиза может быть оплачена за счет бюджета, если экспертиза назначается по инициативе суда. После определения результатов экспертизы, если экспертиза опровергнет отцовство, судебные издержки, в том числе стоимость экспертизы, суд обязывает возместить с ответчика, согласно ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, — пояснили в минздраве.

Провести ДНК-тест на установление отцовства можно в частных клиниках. Некоторые из них делают это анонимно. ДНК-тест в зависимости от стоимости услуги, а варьируется она от 9000 рублей и выше, займет от суток до восьми, а то и более, рабочих дней.

Возьмем одну из новосибирских клиник, которая на своем сайте разместила всю необходимую информацию об установлении отцовства.

Для проведения генетического исследования необходимо предоставить образцы биологического материала тестируемых лиц и заключить договор на проведение исследования. Для установления отцовства достаточно участия предполагаемого отца и ребенка. Участие матери ребенка при установлении отцовства не обязательно, но если в тесте принимает участие не только отец, но и мать ребенка – достоверность теста становится максимально возможной.

В качестве стандартных образцов биологического материала служат защечные мазки. При необходимости можно сделать это самостоятельно в домашних условиях, получив в клинике необходимые для этого наборы зондов для защечного мазка и подробную инструкцию. Анализируют и нестандартные образцы ДНК: пятна крови, волосы, окурки сигарет, зубные щетки и практически любые предметы, с которыми контактировал тестируемый. Но это обойдется дороже.

Установление родства можно пройти как в частном порядке, так и по определению суда.

Но помните, что официально установить или опровергнуть родство может только суд.

Если вы обращаетесь в данную клинику, то при себе должны иметь удостоверяющие личность документы.

Если в качестве лица, в отношении которого предполагается проводить генетическое исследование, выступает несовершеннолетний ребенок, то забор генетического материала производится лишь с разрешения и в присутствии одного из юридических родителей или официального опекуна, о чем необходимо предоставить соответствующие документы.

В клинике по акции ДНК-тест на отцовство обойдется от 9000 рублей. Ждать результатов придется восемь рабочих дней.

Как пояснили «Курьер. Среда. Бердск» в бердском городском суде, исковые заявление по установлению отцовства — не редкость. С начала 2019 года в горсуд поступило 6 таких заявлений. В основном в качестве истца выступают матери детей, в отношении которых необходимо установить отцовство. Это напрямую связано с получением алиментов на ребенка. Чаще экспертизу ДНК оплачивает истец. В большинстве случаев суд удовлетворяет иски.