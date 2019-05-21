Протонной терапией бесплатно начнут лечить рак в России

Протонная терапия для лечения онкологических заболеваний в России с 2020 года будет включена в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансируемой из средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе федерального фонда ОМС.

«На финансирование протонной терапии планируется выделить 5 млрд рублей в 2020 году и 5,5 млрд рублей — в 2021 году. Благодаря этому лечение ежегодно смогут получать 2 тыс. пациентов. Включение протонной терапии в программу высокотехнологичной медпомощи — огромный шаг вперед. Это делает дорогостоящий метод лечения доступным для большого количества пациентов, нуждающихся в эффективном лечении», — сообщила глава Фонда Наталья Стадченко, слова которой приводит пресс-служба ФОМС.

В целях реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» из федерального бюджета с 2019 года направляются в бюджет федерального фонда ОМС дополнительные 70 млрд рублей на лечение пациентов с онкологическими заболеваниями методом химиотерапии, в том числе 3,6 млрд рублей для субъектов Северо-Западного федерального округа. «Всего на оказание медицинской помощи по профилю «онкология» на 2019 год в составе субвенции, предоставляемых бюджетам территориального фонда ОМС, предусмотрено более 200 млрд рублей. Это в полтора раза больше уровня 2018 года и в три раза — уровня 2013 года», — добавили в пресс-службе.

С 2020 года значительные средства планируется направить и на внедрение более эффективных методов лучевой терапии, выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств. В частности, в 2020 году — 120 млрд рублей, в 2021 году — 140 млрд рублей. В пресс-службе также отметили, что с мая текущего года Минздравом России введен новый порядок профилактических осмотров, предусматривающий ежегодный профилактический осмотр каждого гражданина. Осмотр предусматривает скрининг злокачественных новообразований: рак шейки матки, рак молочной железы, колоректальный рак.

По словам заместителя председателя ФОМС Светлана Кравчук, которую процитировали в пресс-службе, за январь — апрель 2019 года профилактические осмотры прошли более 2 млн взрослого населения и более 8,5 млн человек — диспансеризацию. Всего в текущем году планируется проинформировать о праве прохождения профилактических мероприятия 51 млн человек, при этом 50 млн должны пройти профилактические осмотры и диспансеризацию.

По оценкам специалистов, потребность России в протонной терапии по разным методикам оценивается в 25-35 тыс. человек в год, из них не менее 1,5 тыс. детей. В создание первого в России клинического центра протонно-лучевой терапии было инвестировано 7,5 млрд рублей. Соглашение между правительством Петербурга и Медицинским институтом имени Березина Сергея (МИБС) о реализации инвестпроекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2015 году.

Источник: ТАСС