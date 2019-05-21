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Вейпы и кальяны приравняют к табаку в России

Депутаты Мосгордумы озабочены здоровьем россиян. Пользоваться устройствами, имитирующие курение, запретят в общественных местах.

21.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Вейпы и кальяны приравняют к табаку в России

Вейпы и кальяны не относятся к табачной продукции

Комиссия Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья поддержала законопроект о приравнивании вейпов и кальянов к табачной продукции и введении на них ограничительных мер и рекомендовала столичному парламенту рассмотреть постановление о внесении соответствующей законодательной инициативы в Государственную думу. Такое решение комиссия приняла в ходе своего заседания.

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, документом предлагается распространить требования, установленные Федеральным законом №15-ФЗ в отношении табачной продукции и на устройства, имитирующие курение табака. Для этого предлагается внести соответствующие изменения в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», а позже разработать и внести соответствующие изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Согласно тексту законопроекта, под устройствами, имитирующие курение табака понимаются «электронные устройства (за исключением медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), продуцирующие аэрозоль, пар или дым путем нагревания испарительной смеси, то есть жидкой или твердой субстанции с содержанием никотина либо без содержания никотина, в целях вдыхания пользователем, а также кальяны, в том числе электронные, и устройства, предназначенные для потребления пользователем табака путем его нагревания».

Как отмечает автор законопроекта, на сегодняшний день вейпы и иные устройства, имитирующие курение табака, не могут быть отнесены к предмету регулирования закона №15-ФЗ, так как их использование не содержит признаков табакокурения, а значит и ограничений для их курения ввести невозможно.

«Также использование вейпов и иных устройств, имитирующие курение табака, не регулируется законодательством РФ, кроме как Налоговым кодексом, которым установлены налоговые ставки для включенных в перечень подакцизных товаров электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина и для этих целей определены понятия таких систем и жидкостей», — отмечается в пояснительной записке.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что указанный законопроект внесен на рассмотрение Мосгордумы председателем комиссии столичного парламента по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмилой Стебенковой.

Источник: mskagency.ru


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