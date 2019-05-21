«Отцам-одиночкам» разрешат уходить на пенсию раньше 65 лет

Мужчинам, воспитавшим троих и более детей без матери, предлагается досрочно назначать страховую пенсию по старости. Такой законопроект председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов направляет на согласование вице-премьеру Татьяне Голиковой 21 мая.

В письме он также указывает на необходимость закрепить в законодательстве само понятие «отец-одиночка». Документы есть в распоряжении «Парламентской газеты».

В письме сенатор указывает на то, что в законодательстве нет понятия «отец-одиночка» или «одинокий отец». Кутепов также отмечает несправедливость, допущенную в пенсионном законодательстве — для женщин, родившим и воспитавшим трёх, четырёх, пять и более детей установлена возможность досрочного назначения страховой пенсии, а для многодетных отцов-одиночек такое право не предусмотрено. В то же время такие родители несут не меньшую нагрузку, осуществляя воспитание и содержание детей без матери, отмечает сенатор.

«На основании изложенного прошу рассмотреть возможность внесения предложенных изменений, относительно досрочного выхода на пенсию многодетных отцов-одиночек и закрепления самого понятия «отец-одиночка» в законодательстве», — пишет сенатор в запросе, направляемом Татьяне Голиковой.

Законопроектом, который он направил вице-премьеру, установлено, что, если отец-одиночка самостоятельно воспитал пятерых и более детей, он сможет воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию, когда ему исполнится 55 лет. Для мужчин, вырастивших четверых детей, возрастом досрочного назначения страховой пенсии по старости предлагается сделать 61 год, а для воспитавших троих детей — 62 года.

Такие преференции предусматриваются для отцов, которые являются единственными лицами, фактически осуществляющими родительские обязанности по воспитанию и развитию своих детей (родных или усыновлённых), то есть воспитавшим их без матери. Будут учитываться случаи, если мать детей умерла, была лишена родительских прав или ограничена в них, признана безвестно отсутствующей, недееспособной или ограниченно дееспособной, отбывала наказание в виде лишения свободы или уклонялась от воспитания детей. Ещё два условия для досрочного выхода на пенсию — необходим трудовой стаж не меньше 20 лет и пенсионный коэффициент не меньше 30.

Документ подготовили на основе обращений многодетных родителей, с которыми сенаторы встречались в регионах в рамках выездов Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации.

Сенаторы провели мониторинг, чтобы выяснить количество живущих в регионах многодетных отцов-одиночек. Ответы поступили из 49 субъектов РФ. В них живут 7714 одиноких отцов, которые воспитывают троих или больше детей. Но, по словам Андрея Кутепова, реальная цифра больше, так как не все одинокие многодетные отцы заявляют о себе в таком качестве.

Источник: pnp.ru