По 1000 рублей подарил школьникам мэр Бердска

20 мая в городском доме культуры чествовали лучших школьников, в сфере образования, культуры, спорта и молодежной политике. Каждый ученик получил сертификат на 1000 рублей. За 5 лет 275 человек получили премию

Заместитель главы Бердска Владимир Захаров поблагодарил 55 учащихся и пожелал продолжать быть примером для друзей и сверстников.

— Достигнутые победы — это большой стимул дотянуться до чего-то более высокого, — подчеркнул он.

Автор видео Елена Белоусова



-Мы гордимся своим ребенком. Она — молодец! — рассказала «Курьер.Среда.Бердск» Юлия Чернякова.

11-летняя Евгения занимается вокалом, играет на фортепиано. Планирует отложить премию на новый телефон.