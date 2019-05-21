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По 1000 рублей подарил школьникам мэр Бердска

Сертификаты от главы города получили 55 учеников, которые достигли успехов в спорте, учебе и молодежной политики. За 5 лет 275 человек получили такую премию.(ФОТО,ВИДЕО)

21.05.2019 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Один комментарий
 
По 1000 рублей подарил школьникам мэр Бердска

За успехи в учебе школьники получили 1000 рублей

20 мая в городском доме культуры чествовали лучших школьников, в сфере образования, культуры, спорта и молодежной политике. Каждый ученик получил сертификат на 1000 рублей. За 5 лет 275 человек получили премию

Заместитель главы Бердска Владимир Захаров поблагодарил 55 учащихся и пожелал продолжать быть примером для друзей и сверстников.
— Достигнутые победы — это большой стимул дотянуться до чего-то более высокого, — подчеркнул он.

Автор видео Елена Белоусова

-Мы гордимся своим ребенком. Она — молодец! — рассказала «Курьер.Среда.Бердск» Юлия Чернякова.
11-летняя Евгения занимается вокалом, играет на фортепиано. Планирует отложить премию на новый телефон.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Себе бы тысячу подарил и жил на нее месяц

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