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Удар током: Попал в реанимацию после селфи на крыше поезда подросток в Новосибирской области

Он головой задел электропровод. Мальчик находится в реанимации с ожогами 80% тела, состояние тяжёлое, подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. (ВИДЕО)

21.05.2019 Фото: АСТ-54 Нет комментариев
 
Удар током: Попал в реанимацию после селфи на крыше поезда подросток в Новосибирской области

Мальчик гулял со сверстниками , когда его посетила мысль о селфи

Подросток в Карасуке в погоне за селфи получил сильные ожоги тела, сообщает группа АСТ-54 в социальной сети ВКонтакте. 14-летний мальчик из благополучной семьи гулял 18 мая с друзьями рядом с железнодорожными путями. Когда подъехал поезд с зерном, парень вскочил на крышу вагона, чтобы сделать красивый снимок. Он головой задел электрический провод, в результате чего получил удар током.

Удар током: Попал в реанимацию после селфи на крыше поезда подросток в Новосибирской области

Ребенок находится в тяжелом состоянии

В следственном комитете на транспорте Sib.фм сообщили, что следователи работают в Карасуке. По факту получения ребёнком электротравмы начата доследственная проверка.

В настоящий момент мальчик находится в реанимации с ожогами 80% тела, состояние тяжёлое, подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Автор видео АСТ-54


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