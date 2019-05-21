Удар током: Попал в реанимацию после селфи на крыше поезда подросток в Новосибирской области

Подросток в Карасуке в погоне за селфи получил сильные ожоги тела, сообщает группа АСТ-54 в социальной сети ВКонтакте. 14-летний мальчик из благополучной семьи гулял 18 мая с друзьями рядом с железнодорожными путями. Когда подъехал поезд с зерном, парень вскочил на крышу вагона, чтобы сделать красивый снимок. Он головой задел электрический провод, в результате чего получил удар током.

В следственном комитете на транспорте Sib.фм сообщили, что следователи работают в Карасуке. По факту получения ребёнком электротравмы начата доследственная проверка.

В настоящий момент мальчик находится в реанимации с ожогами 80% тела, состояние тяжёлое, подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Автор видео АСТ-54

