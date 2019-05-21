Приказа для «захвата» земель Минобороны ждет власть Бердска из Москвы

В ближайшее время Министерство обороны РФ пришлет приказ о передаче части своих земель Бердску в мэрию города. Начальник бердского управления градостроительства Федор Каравайцев сообщал «Курьер. Среда. Бердск» 20 мая, что многолетние переговоры с Минобороны перешли в завершающую стадию.

Речь идет об участках, на котором жители Южного микрорайона накатали себе короткую дорогу из центра Бердска, и смежных. Аэродром и территорию гарнизона, где располагались вертолетный полк и бригада спецназа, оборонное ведомство не собирается отдавать муниципалитету.

— По землям Министерства обороны вопрос решается, находится уже в завершающей фазе. Чтобы продлевать улицы Горького и Первомайскую, нам необходимо проходить через земли Минобороны. Приказ о передаче земель сейчас подписывают в Москве. Как только он к нам придет, обязательно поговорим об этом отдельно — как будет развиваться улично-дорожная сеть Бердска, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Каравайцев, не став называть сроки.

Еще в 2011 году бердская власть инициировала вопрос о передаче неиспользуемой земли Минобороны городу. В мае 2012 года администрация обратилась к полпреду президента в Сибирском федеральном округе Виктору Толоконскому с просьбой отдать части «военных» земель, в том же году были составлены письма в Министерство обороны РФ.

В результате в феврале 2013 года приказом заместителя министра обороны РФ один земельный участок передан из федеральной собственности муниципалитету- занятый многоквартирными домами на улицах Советской и Пионерской, а также под повысительной насосной станцией.

На этом передача земли Минобороны не закончилась: мэрия Бердска планирует построить главную транспортную магистраль города от улицы Горького до микрорайона Раздольного. Предполагается , что после раздела земли Минобороны в собственность Бердска попадет земля площадью 433 621 и 110 216 квадратных метров.

В 2019 году провели раздел, размежевали участки и поставили их на кадастровый учет. Теперь ждут приказ директора департамента имущественных отношений Минобороны РФ «Об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» с последующей передачей образованных участков в муниципальную собственность. Пока что земли Минобороны находятся в собственности России с разрешенным использованием «для государственных нужд».

Кроме того, Бердск имеет виды и на ту территорию военного ведомства, где вдоль кладбищенской дороги сейчас стоят недострои, превращаясь в руины и помойку.

После того, как подписанный приказ придет в Бердск, появится шанс на появление короткого пути жителям микрорайона Южного в центр города. Пока самовольно накатанная дорога закрыта, так как ее нет де-юре и она разрушается. Когда там в начале апреля 2019 года утонула автоледи на машине, проезд перекопали и огородили, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров настаивает на том, что это не дорога, а «земли Минобороны». Проезда там нет. Тем не менее город периодически подсыпает строительным мусором проезд в Южный, идущий от кладбищенской дороги за военным городком направо. Но вода все равно подмывает.

Тратить деньги на капитальный ремонт этой дороги город не имеет права, поскольку участок земли находится в собственности оборонного ведомства. Именно военные прокладывали ее и засыпали щебнем для проезда к аэродрому и котельной военного городка, располагающейся на территории бригады спецназа.

Военное ведомство между тем дорогу в Южный не признает. В Сибирском территориальном управлении имущественных отношений Министерства обороны РФ (ФГКУ Сибирское ТУИО МО РФ) опровергли информацию о находящейся на балансе ведомства затопленной дороги от микрорайона Южный до АЗС «Хорос» в Бердске. Эти сведения «Курьер. Среда. Бердск» предоставила пресс-служба Центрального военного округа.

— В городе Бердск нет дорог, которые числятся на балансе за силовым ведомством, — рассказал начальник управления ФГКУ Сибирское ТУИО МО РФ Артем Коваль. — В указанном районе есть дорога общего пользования, а данный участок грунтовой «дороги» был проложен местными жителями, как объездной, чтобы сократить основное время пути.

С начала 1990-х годов, когда начал строиться Южный, дорогу облюбовали местные жители. По ней же бердчане ездили на праздники, которые ежегодно проходили на аэродроме по случаю Дня ВДВ. Бригаду спецназа в 2009 году расформировали, вертолетный полк перевели в Толмачево. Их праздники теперь отмечают гораздо скромнее.