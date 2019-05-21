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Подался в бизнесмены экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко

Бывший чиновник займется работой в сфере информационных служб, окажет услуги в области бухгалтерского учета, проконсультирует по налогам, и даже организует выставки и конференции.

21.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Подался в бизнесмены экс губернатор Новосибирской области Василий Юрченко

Юрченко руководил Новосибирской областью в 2010-2014 годах

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко 14 мая зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, говорится в материалах аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

ИП будет заниматься деятельностью информационных служб; деятельностью по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию; деятельностью в сфере связей с общественностью; консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления; предоставлением прочих технических консультаций; деятельностью по организации конференций и выставок; деятельностью по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса и управлением финансовой деятельностью и деятельностью в сфере налогообложения.

Как сообщалось, летом 2018 года бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко начал работать в одном из крупнейших металлотрейдеров РФ — холдинге «Металлсервис».

Юрченко руководил Новосибирской областью в 2010-2014 годах. В 2017 году суд признал его виновным в превышении должностных полномочий при продаже земли в Новосибирске и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также в течение трех лет ему запрещено занимать должности госслужбы.

Источник: Интерфакс


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