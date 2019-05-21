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Горит небо: Розовые вымеобразные облака повисли над Бердском

Такие облака встречаются редко, преимущественно в тропических широтах, и связаны с образованием циклонов. Фотографии необычного природного явления сфотографировали жители города. (ФОТО)

21.05.2019 Фото: Ольга Назарова, бердчанка и читатель Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Горит небо: Розовые вымеобразные облака повисли над Бердском

Розовое небо окутало город

С разных уголков Бердска в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» его читатели прислали фотографии необычного вечернего неба — город окутали розовые вымеобразные облака. Как гласит Википедия, у таких облаков основание имеет специфическую ячеистую или сумчатую форму. Такое природное явление встречается редко, преимущественно в тропических широтах, и связаны с образованием тропических циклонов.

Ячейки обычно имеют размер около полукилометра, чаще всего резко очерчены, но бывают и с размытыми краями. Их цвет обычно серо-голубой, как и у основного облака, но из-за попадания прямых лучей Солнца или подсветки от других облаков могут казаться золотистыми или красноватыми.

 

 


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Чего только люди не видят в небе *CRAZY*

    :-D Хорошо что коровы не летают :-D

    Thumb up 3 Thumb down 3

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