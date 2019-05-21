Горит небо: Розовые вымеобразные облака повисли над Бердском

С разных уголков Бердска в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» его читатели прислали фотографии необычного вечернего неба — город окутали розовые вымеобразные облака. Как гласит Википедия, у таких облаков основание имеет специфическую ячеистую или сумчатую форму. Такое природное явление встречается редко, преимущественно в тропических широтах, и связаны с образованием тропических циклонов.

Ячейки обычно имеют размер около полукилометра, чаще всего резко очерчены, но бывают и с размытыми краями. Их цвет обычно серо-голубой, как и у основного облака, но из-за попадания прямых лучей Солнца или подсветки от других облаков могут казаться золотистыми или красноватыми.