Родители, раскошеливайтесь: Раскритиковали молодежь за тягу к пышным свадьбам депутаты Госдумы

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) раскритиковала сожительство без брака и заявила, что современные молодые пары женятся ради свадебного торжества, не беря на себя ответственность за скорый развод. Об этом она сообщила Агентству городских новостей «Москва».

«Ответственности никакой, совершенно. Для них нужен праздник — вот свадьба: «ладно, родители давайте раскошеливайтесь», а потом «не сошлись характерами» начинается. Это отсутствие воспитания, ответственности за все. И вот эти гражданские браки, как они называют — это не гражданские браки. Это просто сожительство, чаще всего — временное. Хорошо, если оно заканчивается регистрацией брака, потому что дети родились, потому что их нужно записывать как-то, чтобы они были защищены, а то ведь алименты. Я ведь занималась вопросами алиментов. Это же кошмар просто. Тут много очень вопросов. У нас в комитете каждый день пишут письма, жалобы», — констатировала Т.Плетнева.

Комментируя ранее внесенные в Госдуму инициативы, которыми предлагалось приравнять длительное сожительство к официальному браку, Т.Плетнева заявила, что такое в комитете никогда не найдет поддержки. «Мы никогда не согласимся, потому что это вообще будет непонятно что», — подчеркнула она.

Депутат добавила, что считает нужным возрождать традицию чествования супругов, которые прожили много лет в браке. «Я бы хотела, чтобы, конечно, людей, которые прожили вместе 25 лет, 50 лет, чествовали принародно, в каждом районе, в каждой области, чтобы была сделана такая медаль — за столько-то лет жизни. Все это, конечно, нравственные аспекты, но они приятны людям. И молодежь будет смотреть. Но это надо, чтобы правительство наше поддерживало все эти инициативы. Я думаю, что даже не столько правительство, сколько на местах это можно сделать. Это не требует огромных средств», — заявила она.

Как уточнила Т.Плетнева, в перспективе можно будет обговорить возможности материального поощрения за многолетнее супружество. «Сегодня про материальное поощрение говорить не приходится. У нас очень много законопроектов, которые предлагал президент в своем послании. И сейчас правительство нас контролирует, и мы их по поводу того, как идет принятие этих законов, как они реализуются на местах и так далее. Это пособия прежде всего детям: детям-сиротам, на третьего ребенка; это строительство яслей. Сейчас очень много средств на это уходит. Поэтому говорить, конечно, можно: давайте поощрим. Но я думаю, что пока это будет неисполнимо. В перспективе — может быть, будем говорить. Но пока хотя бы праздники устраивать», — заключила она.

Ранее Т.Плетнева предложила бороться с разводами при помощи курса этики и психологии семейной жизни в школах.

Источник: mskagency.ru