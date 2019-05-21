Раздевалки на стадионе «Авангард» просит у региона Бердск

Демонтажом трибун на стадионе «Авангард» занимался ИП Голубев
Завершены все работы по сносу стадиона «Авангард» в Бердске. Об этом на совещании чиновников 20 мая сообщила начальник отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина.
— Сегодня нас приглашают на совещание по реконструкции стадиона «Авангард»: легкоатлетических дорожек, футбольного поля, подтрибунных помещений, — отметила Светлана Ашихмина.
Бердск хочет предложить свой проект техзадания по подтрибунным помещениям. Он уже направлен в министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, но возникают вопросы по его удорожанию.
— Тот проект, где нам предлагали каркасные трибуны, для Бердска не подходит. На стадионе «Авангард» нет раздевалок, нет никаких помещений, — подчеркнула Ашихмина.
Нужны подтрибунные помещения, чтобы спортсмены могли комфортно раздеваться, одеваться, добавил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.
— И не только. Есть такие типовые проекты, где подтрибунные помещения еще и представляют собой тренировочную площадку, которую можно использовать в зимнее время, — рассказала Ашихмина.
Совещание по проекту реконструкции стадиона «Авангард» пройдет 21 мая на базе министерства физкультуры и спорта Новосибирской области, куда прибудут представители областного УКСа и министерства строительства.
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