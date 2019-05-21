Пинали в голову подростка и снимали на видео его сверстники в Новосибирске

Следственным отделом по Кировскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью 16-летнему подростку по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

По данным следствия, 01.04.2019 16-летнему подростку от знакомого поступило предложение поговорить о давней ссоре. Потерпевший прибыл в одну из квартир Кировского района города Новосибирска, где находились другие подростки. Там, по истечении некоторого времени подростки возраста 17 и 18 лет стали выяснять отношения с потерпевшим и по очереди нанесли множественные удары руками и ногами в область его головы. Присутствовавшие при избиении другие очевидцы снимали происходящее на камеру мобильных телефонов. После происшествия потерпевший и его законный представитель обратились за помощью в медицинское учреждение, а затем с заявлением о преступлении в правоохранительные органы.

Следователями во взаимодействии с сотрудниками отдела полиции № 8 «Кировский» Управления МВД России по городу Новосибирску установлены очевидцы и участники преступления. Один из подозреваемых объявлен в розыск. По уголовному делу проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком