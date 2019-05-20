«Отвоевали» сквер: Новое место для храма святой Екатерины ищет власть Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга с понедельника, 20 мая, начинает сбор предложений горожан по возможным площадкам для строительства храма Святой Екатерины.

Сбор предложений будет продолжаться в течение 10 дней. Направить свои варианты можно через электронную приемную на Официальном портале Екатеринбурга. Необходимо будет указать свои фамилию, имя, отчество, телефон и электронную почту для обратной связи. Обращения необходимо отправлять с пометкой «Предложения по площадке для строительства храма Святой Екатерины».

По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма.



Отвоевали сквер митингом

В ночь на 13 мая строители огородили место будущей стройплощадки и поставили строительные вагончики на территории будущего храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Его возведение согласовано градостроительным советом и должно быть завершено к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Вечером того же дня состоялась первая стихийная акция в защиту сквера. В тот день протестующим противостояли спортсмены-бойцы и крупные мужчины, представляющие застройщика, а полиция задержала только трех человек, двоих за то, что они были в состоянии алкогольного опьянения, третьего — за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. 14 мая акция продолжилась.

В пик мероприятия в нем участвовали около двух тысяч человек. Участники акции обрушили забор и на несколько часов захватили сквер, после чего спортсмены-бойцы и крупные мужчины, представляющие застройщика, жестко оттеснили горожан из периметра. Сотрудники полиции и Росгвардии все это время бездействовали.

Губернатор Евгений Куйвашев пригласил сторонников сохранения сквера и сторонников строительства храма на переговоры, которые должны состояться в 16:00 в резиденции главы региона. Екатеринбургская епархия, в свою очередь, пригласила желающих к 19:00 в сквер на молебен «об укреплении мира».

16 мая в Екатеринбурге жители вышли уже на третью несанкционированную акцию протеста против строительства храма в сквере в центре города. Жители стали собираться в сквере около 17 часов. Поначалу акция протеста была больше похожа на стихийный музыкальный фестиваль. Затем собравшиеся провели запланированный флешмоб «Включи свет» с фонариками, в ходе которого горожане скандировали «Мы за сквер!».

Спустя примерно четыре часа после начала акции силовики перешли в активную стадию задержания — выхватывали людей из толпы и помещали в автозаки. По сообщениям корреспондентов, во время задержания силовики схватили мужчину в спортивной одежде, который оказался их же сотрудником, но в штатском.

Отметим, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что власти в Екатеринбурге заняли «корректную позицию» по отношению к протестующим. «В Кремле считают, что власти в Екатеринбурге пытаются разобраться в ситуации с протестами из-за строительства храма. По всей видимости эту работу надо продолжать», — сказал Песков.

Приостановил стройку Путин

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что работы по строительству храма на месте сквера остановлены до подведения результатов опроса горожан.

«Стройку на сегодня мы уже остановили. По поводу референдума и стройки мы с вами проговорили, что стройка будет ждать. Пока не будет принято решение по поиску общественного мнения», — сказал мэр во время акции против строительства.

Глава города уточнил, что планируется опросить более тысячи человек. После этого диалог с жителями города продолжится, пообещал он.

Ранее Владимир Путин предложил опросить горожан, как они относятся к строительству храма на месте одного из скверов. Власти города пообещали начать опрос в ближайшее время, а подвести итоги к концу следующей недели.

Источник: екатеринбург.рф