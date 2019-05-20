Роковая смерть: Зажала руку пассажирке дверью и поехала водитель троллейбуса в Новосибирске

Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летней жительницы города.

Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 05 ноября 2018 года в вечернее время водитель троллейбуса модели «ЗиУ-682Г», принадлежащего МКУ «Горэлектротранспорт», двигалась с пассажирами по ул. Красный проспект (маршрут № 13).

В пути следования на остановке «Муниципальный банк» водитель в момент выхода из средних дверей троллейбуса женщины не убедилась в безопасности маневра и начала движение с незакрытыми средними дверями салона. В процессе движения троллейбуса обвиняемая закрыла двери, отчего зажало правую руку пассажирки.

В результате водитель причинила пассажиру тяжкие телесные повреждения, которые состоят в прямой причинно-следственной связью с наступившей смертью потерпевшей.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска.

Источник: Прокуратура НСО