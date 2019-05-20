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Распустил Раду во время инаугурации Владимир Зеленский

Новый лидер страны попросил депутатов в течение двух месяцев отменить закон о депутатской неприкосновенности, принять закон о незаконном обогащении: «Сделайте это и повесьте медали себе».

20.05.2019 Фото: pixabay 19 коммент.
 
Распустил Раду во время инаугурации Владимир Зеленский

За всю историю инаугурация прошла в рабочий день

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что досрочно распускает Верховную раду.

«Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Слава Украине!» — сказал он, выступая в парламенте.

В понедельник утром состоялась инаугурация: Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства.

Глава государства отметил, что депутаты сами назначили мероприятие на рабочий день, и, по его словам, он видит в этом плюс, так как вступление в должность продолжится не вечеринками, а работой. Это первый случай в современной истории страны, когда президент приносит присягу в будний день.

«Поэтому я прошу вас отменить закон о депутатской неприкосновенности, принять закон о незаконном обогащении. Также прошу освободить от должности главу СБУ и министра обороны. У вас на это будет два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе», — сказал Зеленский.

По его мнению, это позволит депутатам заработать себе баллы к досрочным парламентским выборам. Очередные выборы в Раду планировались в октябре этого года.

Тридцатого апреля ЦИК Украины официально признал, что Зеленский победил на выборах, набрав во втором туре 73,22% голосов. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.

Источник: РИА Новости


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(19) Комментариев

  1. Эрвин

    Мужик, за слова отвечает. Нам бы таких чиновников.

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  2. Гость

    А кто тогда в/на украине фашистские флаги развешивает на домах, в казармах и окопах, свастикой себе брюхо партачит, зигует и тортики со свастикой дарит на ДР?! Кто маршем сс-галичина и с факелами по улицам бандеры-шухевича-маккейна дефилирует?! Актёры «Мосфильма» что-ли?
    :( :( :(

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    • Эрвин

      Поменьше путинское тв смотри. :-D

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      • Гость

        Я к тв ремнями не пристёгнут! Прекрасно вижу и другие источники информации! Вот, например, про украинское щщщастье пишет «Газета выборча» (Польша):
        «Рабочий день Марины начинается в 5.30 и заканчивается порой в 22. Первая смена в торговом центре, где она работает уборщицей, длится восемь часов, а вторая — восемь с половиной. На Украине Марина учится в вузе и собирается скоро вернуться к учебе, но пока вот уже четыре месяца каждый день без выходных занимается уборкой фуд-корта. Когда есть возможность взять две смены, она с радостью соглашается.
        В ее обязанности входит поддержание в идеальной чистоте половины зоны питания, второй половиной занимается ее коллега. Марина смахивает крошки, протирает столы, моет пол. В обычный день две уборщицы еще справляются со своей задачей, но в субботу, как рассказывает Марина, им приходится работать за троих-четверых.
        Однако в целом она считает эту работу не такой плохой, хотя, конечно, уборщице приходится весь день быть на ногах: присесть нельзя ни на минуту, работникам положен только получасовой перерыв (в какой момент его можно сделать, решает менеджер). «Люди приезжают сюда работать, пахать как лошади, и они пашут до полного изнеможения», — рассказывает Марина…..»
        Об этой свободе и достоинстве мечтали «под гнётом России-Матушки»? Сдобулы?! :-D :-D :-D

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      • Гость

        А эти марши нациков «путинское тв» организует? И флаги тоже они вывешивать заставляют? =-O

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      • Аноним

        Поменьше смотри Громадське ТВ…

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  3. Аноним

    » Кто маршем сс-галичина и с факелами по улицам бандеры-шухевича-маккейна дефилирует?!»
    ну, Зеленского в этом точно не упрекнешь…
    хоть мне и не нравится всё происходящее из цикла «одесской хатыни», но сам процесс украинских выборов нетипичен для российской политики….
    у нас и президент не проводил реальных дебатов ни разу) сразу давили мощной пропагандой «кто если не он «, давили более менее реального последнего претендента (Грудинина) ,… но — пока Путин еще так и не выполнил ранее данные обещания избирателям за все предыдущие сроки…зато нарушил обещания и о пенсионном возрасте, и о новых(!!) 25 млн высокотехнологичных(!!) рабочих мест и множество других…
    Всегда надо менять людей, которые не держат своих обещаний ..всегда…В этом плане украинцы, которые прокатили Порошенко, показали , что они все таки более демократичная страна …

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  4. Злой

    В стране новый клоун…
    Теперь в/на Украине станет жить еще веселее… :-D

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  5. Аноним

    отменить закон о депутатской неприкосновенности, принять закон о незаконном обогащении?
    блин, хочу как на Украине…)))

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  6. Аноним

    Вот и правильно!
    Наконец-то разогнали это сборище коррупционеров, нацистов, бандеровцев и прочей нечисти.

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  7. Аноним

    Пока можно сказать, что Украина ищет свой собственный вариант и проект. Он еще не найден, и прежнее поколение политиков в принципе не могло его ни сформулировать, ни тем более воплотить. Но новое поколение столь же очевидно начинает его искать.
    Учитывая прошлый и позапрошлый опыт. Позапрошлый — «Украина — это не СССР». Прошлый: «Украина — это не Россия». Уже понятно, что на отрицании прошлого будущего не построить. Сломать прошлое — можно. Построить будущее — нет. Нужна конструктивная повестка. Такая, которая сделала бы проект привлекательным не только для жителей Украины. Если это удастся — то Украина сможет сделать весьма широкий шаг, предложив всей остальной русской цивилизации новый проект развития и себя во главе его. Мы все сегодня очевидно находимся в тупике, поэтому тот, кто предложит идею и путь, который станет привлекательным для всех, тот и создаст новую русскую цивилизацию. На ближайшие лет пятьсот.
    По сути, перед новым поколением политиков — и на Украине, и в России, и в Белоруссии — перед ними всеми стоит цивилизационный вызов. Прежнее поколение политиков, правящее нашими странами весь постсоветский период, полностью его провалили. Их время прошло.
    Теперь на него нужно будет отвечать новому, молодому, поколению. Зеленский в первый же день своего президентского срока сделал заявку на такой ответ. А вот сможет он воплотить заявку в реальные дела или нет — это станет понятно через пять лет, когда придет время подводить их итоги. (с)

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