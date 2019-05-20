Распустил Раду во время инаугурации Владимир Зеленский

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что досрочно распускает Верховную раду.

«Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Слава Украине!» — сказал он, выступая в парламенте.

В понедельник утром состоялась инаугурация: Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства.

Глава государства отметил, что депутаты сами назначили мероприятие на рабочий день, и, по его словам, он видит в этом плюс, так как вступление в должность продолжится не вечеринками, а работой. Это первый случай в современной истории страны, когда президент приносит присягу в будний день.

«Поэтому я прошу вас отменить закон о депутатской неприкосновенности, принять закон о незаконном обогащении. Также прошу освободить от должности главу СБУ и министра обороны. У вас на это будет два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе», — сказал Зеленский.

По его мнению, это позволит депутатам заработать себе баллы к досрочным парламентским выборам. Очередные выборы в Раду планировались в октябре этого года.

Тридцатого апреля ЦИК Украины официально признал, что Зеленский победил на выборах, набрав во втором туре 73,22% голосов. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.

Источник: РИА Новости