Распустил Раду во время инаугурации Владимир Зеленский

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Мужик, за слова отвечает. Нам бы таких чиновников.
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В Гетеборг и Мальмё?
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Что, завидно? Тебе о таком только мечтать
5 5
Только о таком и мечтаю Ага
3 4
Популизм….Кстати, как у вас с попыткой отъехать в страну этого мужика?
5 7
ездил и езжу беспрепятственно. Никто москалем не назвал. Фашистов не видел.
7 5
А говорил о пмж….Перспективы-то увидел?
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А кто тогда в/на украине фашистские флаги развешивает на домах, в казармах и окопах, свастикой себе брюхо партачит, зигует и тортики со свастикой дарит на ДР?! Кто маршем сс-галичина и с факелами по улицам бандеры-шухевича-маккейна дефилирует?! Актёры «Мосфильма» что-ли?
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Поменьше путинское тв смотри.
7 4
Я к тв ремнями не пристёгнут! Прекрасно вижу и другие источники информации! Вот, например, про украинское щщщастье пишет «Газета выборча» (Польша):
«Рабочий день Марины начинается в 5.30 и заканчивается порой в 22. Первая смена в торговом центре, где она работает уборщицей, длится восемь часов, а вторая — восемь с половиной. На Украине Марина учится в вузе и собирается скоро вернуться к учебе, но пока вот уже четыре месяца каждый день без выходных занимается уборкой фуд-корта. Когда есть возможность взять две смены, она с радостью соглашается.
В ее обязанности входит поддержание в идеальной чистоте половины зоны питания, второй половиной занимается ее коллега. Марина смахивает крошки, протирает столы, моет пол. В обычный день две уборщицы еще справляются со своей задачей, но в субботу, как рассказывает Марина, им приходится работать за троих-четверых.
Однако в целом она считает эту работу не такой плохой, хотя, конечно, уборщице приходится весь день быть на ногах: присесть нельзя ни на минуту, работникам положен только получасовой перерыв (в какой момент его можно сделать, решает менеджер). «Люди приезжают сюда работать, пахать как лошади, и они пашут до полного изнеможения», — рассказывает Марина…..»
Об этой свободе и достоинстве мечтали «под гнётом России-Матушки»? Сдобулы?!
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А эти марши нациков «путинское тв» организует? И флаги тоже они вывешивать заставляют?
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Поменьше смотри Громадське ТВ…
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» Кто маршем сс-галичина и с факелами по улицам бандеры-шухевича-маккейна дефилирует?!»
ну, Зеленского в этом точно не упрекнешь…
хоть мне и не нравится всё происходящее из цикла «одесской хатыни», но сам процесс украинских выборов нетипичен для российской политики….
у нас и президент не проводил реальных дебатов ни разу) сразу давили мощной пропагандой «кто если не он «, давили более менее реального последнего претендента (Грудинина) ,… но — пока Путин еще так и не выполнил ранее данные обещания избирателям за все предыдущие сроки…зато нарушил обещания и о пенсионном возрасте, и о новых(!!) 25 млн высокотехнологичных(!!) рабочих мест и множество других…
Всегда надо менять людей, которые не держат своих обещаний ..всегда…В этом плане украинцы, которые прокатили Порошенко, показали , что они все таки более демократичная страна …
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В стране новый клоун…
Теперь в/на Украине станет жить еще веселее…
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Хрипатый ещё себя покажет. Не зря он перед ато-шниками патриот-речи толкал!
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отменить закон о депутатской неприкосновенности, принять закон о незаконном обогащении?
блин, хочу как на Украине…)))
3 4
Вот и правильно!
Наконец-то разогнали это сборище коррупционеров, нацистов, бандеровцев и прочей нечисти.
1 4
Новые соберутся только голодные и нераспиаренные. Со всеми вытекающими последствиями.
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Пока можно сказать, что Украина ищет свой собственный вариант и проект. Он еще не найден, и прежнее поколение политиков в принципе не могло его ни сформулировать, ни тем более воплотить. Но новое поколение столь же очевидно начинает его искать.
Учитывая прошлый и позапрошлый опыт. Позапрошлый — «Украина — это не СССР». Прошлый: «Украина — это не Россия». Уже понятно, что на отрицании прошлого будущего не построить. Сломать прошлое — можно. Построить будущее — нет. Нужна конструктивная повестка. Такая, которая сделала бы проект привлекательным не только для жителей Украины. Если это удастся — то Украина сможет сделать весьма широкий шаг, предложив всей остальной русской цивилизации новый проект развития и себя во главе его. Мы все сегодня очевидно находимся в тупике, поэтому тот, кто предложит идею и путь, который станет привлекательным для всех, тот и создаст новую русскую цивилизацию. На ближайшие лет пятьсот.
По сути, перед новым поколением политиков — и на Украине, и в России, и в Белоруссии — перед ними всеми стоит цивилизационный вызов. Прежнее поколение политиков, правящее нашими странами весь постсоветский период, полностью его провалили. Их время прошло.
Теперь на него нужно будет отвечать новому, молодому, поколению. Зеленский в первый же день своего президентского срока сделал заявку на такой ответ. А вот сможет он воплотить заявку в реальные дела или нет — это станет понятно через пять лет, когда придет время подводить их итоги. (с)
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