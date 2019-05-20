Сделают карьеру и решат проблемы безработных работники Центра занятости населения

Службы занятости изменятся до неузнаваемости, сообщили «Российской газете» в Роструде. Их сотрудники станут, по сути, персональными консультантами для каждого, кто обратится к ним в поисках работы.

При необходимости помогут переселиться в другой регион, подобрать детский садик для ребенка и вообще выстроить карьерную траекторию. Службы занятости населения смогут выполнять и функции внешней HR-службы для компаний. И что немаловажно: практически все эти услуги при желании можно получить дистанционно. Основным онлайн-ресурсом по занятости и рынку труда станет общероссийская база вакансий «Работа в России».

В России стартовал стратегически важный проект по реформированию службы занятости населения. Он реализуется Рострудом под патронатом минтруда и минэкономразвития. Сейчас разрабатывают единые новые стандарты для работы служб занятости, и уже в этом году их начнут «обкатывать» в 16 пилотных регионах.

В новых службах занятости вам смогут предложить интересные вакансии в другом регионе, расскажут об условиях жизни там, как и где снять жилье

Как изменятся службы занятости, «РГ» рассказал замглавы Роструда Денис Васильев. Главное, будет другой принцип оказания услуг. Службам предстоит перейти от отдельных запросов по обращениям граждан или работодателей к решению комплекса проблем в соответствии с жизненной или бизнес ситуацией, стать современным кадровым центром.

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О том, что в принципе должно измениться в работе служб занятости в результате реформирования, рассказал «РГ» замглавы Роструда Денис Васильев.

Главное, говорит он, изменится принцип оказания услуг. Службам предстоит перейти от отдельных услуг по обращениям граждан или работодателей к решению комплекса проблем в соответствии с жизненной или бизнес-ситуацией, стать современным кадровым центром.

Что это значит?

Служба занятости должна выступать для человека в роли персонального консультанта — ассистента, который оценит его профессиональный уровень, при необходимости предложит услуги по повышению квалификации или по переориентированию в другую сферу деятельности, предоставит консультацию и рекомендации по лучшему возможному профессиональному пути. Саму линейку оказываемых услуг также планируется обновить.

Для организации такой работы планируется проводить профилирование соискателей по навыкам, а не формальным квалификациям, изучать их мотивацию. Это позволит консультанту предложить уже готовый адресный комплексный пакет услуг и сервисов для гражданина в зависимости от его конкретной жизненной ситуации. Получится нечто вроде «продуктовой линейки» служб занятости для людей различных категорий.

«Работодателям нужны специалисты с конкретными компетенциями, навыками. Благодаря профилированию в распоряжении служб занятости будет находиться не сухое резюме соискателя, которое зачастую содержит исключительно субъективную информацию о человеке, ищущем работу, а расширенная информация о нем, его навыках, возможностях, интересах, подтвержденная дипломами, сертификатами и другими документами», — продолжает Васильев.

Все это потребует новых компетенций и от самих служб занятости. По сути, предстоит создать новый тип сотрудников (консультантов, профессиональных ассистентов) через специальные программы обучения и переобучения, которые также пройдут апробацию в пилотных регионах.

Консультант должен будет вести с человеком проактивную работу, основываясь на данных профилирования, если надо — предложит переобучиться. Если по профессии соискателя есть интересные вакансии в другом регионе — предложит переехать, предоставит всю информацию, поможет пройти дистанционное собеседование, расскажет об условиях жизни в регионе, как и где там арендовать жилье, и ответит на все профессиональные и «бытовые» вопросы.

Вовлеченность консультанта в жизненную ситуацию соискателя будет интенсивной, он сможет помогать человеку решать и некоторые личные проблемы, если они возникают в результате трудоустройства. Например, если женщина найдет работу далеко от дома и ей станет неудобно водить ребенка в детский сад, служба занятости сможет предложить варианты по переводу ребенка в другой детсад, ближе к ее работе.

«Центры занятости должны превратиться из места, куда приходят в последнюю очередь по необходимости, в место, куда хочется пойти и воспользоваться услугами. Наша цель — сделать так, чтобы в службе занятости люди увидели центр собственного развития и обеспечения успешности, востребованности, благосостояния», — поясняет Денис Васильев.

Дополнительно планируется разработать новые подходы и инструменты по работе с категориями людей, особо нуждающихся в поддержке в трудоустройстве (выпускники, инвалиды, молодежь, женщины, бывшие заключенные, старшее поколение).

Также предполагается, что услуги служб занятости будут предоставляться по принципу «одного окна». И не только при очном общении или по интернету, но и по телефону, через мобильные приложения.

Принципиально по-новому будет выстраиваться и взаимодействие служб занятости с работодателями. Теперь службе предстоит наращивать пул качественных вакансий и оказывать работодателям услуги, пока еще свойственные только кадровым агентствам, вести с ними проактивную работу.

О чем речь?

Служба занятости населения сама пойдет к работодателям и будет выступать в роли главного помощника при подборе необходимых кадров. В том числе помогать им на стадии первого отбора сотрудников (вести первичное интервью с соискателями в своих помещениях, выполнять часть функций кадровой службы предприятия у себя на площадке, участвовать в управлении персоналом в заданных параметрах). Кроме того, служба сможет стать консультантом программ найма дополнительной рабочей силы для новых проектов или расширения производства. Также стать участником совместных программ трудоустройства высвобождающихся на предприятии работников.

По словам Дениса Васильева, работа по подготовке предложений по модернизации службы занятости населения еще продолжается. До 1 июня будет сформирован проект единых требований к службам занятости и направлен в минтруд для рассмотрения и утверждения. Документ будет содержать требования к помещениям и их оформлению, к регламенту работы, к квалификации сотрудников и программам ее повышения, к информатизации и автоматизации деятельности службы, к единому фирменному стилю для всех служб занятости.

Параллельно планируется сформировать систему управления качеством на федеральном уровне — ведение специального мониторинга, который будет заключаться в проведении как внешнего общественного независимого мониторинга для изучения клиентского опыта, так и организацию внутреннего ведомственного контроля за показателями деятельности службы занятости, ее отдельных элементов на предмет соответствия стандартам деятельности. «Система может стать инструментом оперативного внедрения постоянных улучшений в сфере услуг службы занятости, позволит проводить агрегацию лучших местных практик и быстро их распространять по всей стране», — поясняет замглавы Роструда. Кроме того, в деятельность всех органов занятости планируется внедрить систему бережливого производства, благодаря которой можно будет постоянно проводить реинжиниринг различных процессов, в том числе связанных с документооборотом и оптимизацией рабочего места.

Комплекс мероприятий, который будет разработан в ближайшее время и направлен на согласование в правительство, будет рассчитан до конца 2024 года.

По словам Дениса Васильева, служба занятости населения должна стать главным источником всей информации, связанной с ситуацией на рынке труда, понимать распределение трудовых ресурсов в регионах, выполнять функции прогнозирования, анализа востребованности профессий и приоритетных компетенций для профессионального обучения и переобучения граждан. «Все предлагаемые изменения нужны в первую очередь для повышения кадрового потенциала России и, как следствие, повышения производительности труда и роста экономики. Одним из ключевых направлений в обновленной службе занятости должно стать решение не узкорегиональных проблем, а задач развития экономики и потребностей страны в целом. Так, например, вопросы мобильности трудовых ресурсов, в том числе привлечения кадров на Дальний Восток», — отметил Денис Васильев.

Источник: РГ