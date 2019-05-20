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Горел лес на площади почти в 3 футбольных поля у парка «Зеленый остров» в Бердске

Там любят устраивать пикники с шашлыками. Накануне горела роща в СНТ «Родник-2». Количество палов травы в 2019 году по сравнению с прошлогодней весной выросло на 20%.

20.05.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
 

Горел лес на площади почти в 3 футбольных поля у парка «Зеленый остров» в Бердске

Начались травяные пожары в Бердске

Наряду с частными домами и дачами, о чем сообщал «Курьер. Среда. Бердск», горят леса в Бердске. Из 164 пожаров, зарегистрированных в Бердске в 2019 году, 119 — так называемые природные очаги. Пал травы показал рост на 20% — 99 фактов в 2018 году. Об этом сегодня, 20 мая, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник городского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков.

— Прошлая весна была более дождливой, в этом году у нас еще ни одного нормального дождя не было. А в 2019-м стоит тепла и ветреная погода, земля уже сухая, — констатирует Николай Анатольевич.

В связи с тем, что погода остается сухой и ветреной, Степоненков настоятельно просит бердчан не ходить в лес, и тем более разжигать там костры.

На прошедшей неделе в Бердске несколько раз горели леса и трава. В частности в воскресенье, 19 мая, в районе дома 19 на ул. Морской огонь уничтожил подлесок на площади 20 тыс. квадратных метров. Это сравнимо с территориями почти трех футбольных полей.

Пал на огромной территории произошел в районе парка отдыха «Зеленый остров» на побережье Обского моря. В том месте, рядом с пляжем «Старый Бердск», очень популярны пикники с шашлыками.

— Горела трава, которая подсыхает, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» начальник городского ОНД Николай Степоненков с просьбой к горожанам воздержаться от выходов в лес. — Официально особый противопожарный режим закончился. Но погода способствует возникновению пожара и быстрому распространению огня. Но если все-таки жарите шашлыки. Примите все меры к избежанию природных пожаров — залейте водой тлеющие угли.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в ночь на 19 мая сгорели строения на четырех дачных участках в СНТ «Родни-2», что в районе водозабора. Вместе с пострадавшей рощей площадь пожара составила более 700 кв. метров. Сгорели бани, сараи и беседка. Дачные дома не пострадали. Причину пожара в «Роднике-2» пока выясняют дознаватели.


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