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Изменить маршруты из-за переезда стоматологии предлагают в Бердске

Председатель Совета старейшин Александр Бояркин хочет упростить проезд до химзаводской поликлиники жителям Микрорайона. Кроме того, он предлагает разгрузить ул. Ленина.

20.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Изменить маршруты из за переезда стоматологии предлагают в Бердске

Александр Бояркин остается активным и неравнодушным

Информацию для обсуждения по улучшению работы автобусов и маршруток на бердских дорогах предложил читателям «Курьер. Среда. Бердск» председатель городского Совета старейшин Александр Бояркин. Выдвигая предложения, он позиционирует себя как пассажир, постоянно пользующийся общественным транспортом.

«Безлошадные», то есть не имеющие личные легковые автомобили, а их безусловно большинство, пользуются для передвижения по городу, автобусами и коммерческим транспортом – так называемыми маршрутками.

— Схемы движения такого транспорта продуманы хорошо и всех вроде устраивает, но, как известно, идеального на все времена не бывает. Да и постоянно происходящие изменения в городе требуют повседневной корректировки. Есть, конечно, и определенные недостатки в существующей системе транспортного обслуживания населения города, — рассуждает Александр Федорович.

По его мнению, всем известно, что самая напряженная автобусная остановка – это «Универмаг». Как магнитом притягивает она и через эту остановку проходят практически все автобусы и маршрутки. Это до 30 автобусов и 132 маршрутки во всех городских направлениях да еще междугородных номеров 321, 322, 325, «109».

— Зачастую на остановочной площадке одновременно не все умещаются и вынуждены стоять перед светофором, подгоняя друг друга сигналами. Получается, что где бы не кружило по городу транспортное средство для перевозки пассажиров, оно все равно выскакивает на улицу Ленина. К тому следует добавить и легковой, грузовой транспорт и другую технику. Из такого положения прямо напрашивается вывод – необходимость разгрузить улицу Ленина и часть пассажирского транспорта направить по дорогам других улиц. В частности для этих целей готовилась улица Островского, — предлагает Бояркин. — При реконструкции ул. Островского было сделано необходимое количество «карманов» для остановок. Я об этом говорил еще в 2012 году, обращался с этим вопросом в администрацию города. Сначала пытались что-то сделать. Комиссия обследовано ул. Островского на предмет автобусного движения, но ничего конкретного на предложение комиссии не было сделано. Думали, что этот вопрос со временем рассосется сам по себе. Но время показало, что этого не произошло и ситуация серьезно обострилась.

Александр Федорович прогнозирует ухудшение транспортной ситуации:
— Все знают, что в первом полугодии 2019 года должны приобрести стоматологическое оборудование и после его установки стоматологическая поликлиника из центра переедет в так называемую химзаводскую больницу. Зубов все же у каждого из нас по 32. Бывают, что они болеют. А добираться придется жителям домов, расположенных вокруг ДК «Родина» и микрорайона Белокаменного до поликлиники только с пересадкой, то есть на двух автобусах – сначала до «Универмага», а затем на автобус №7 или маршрутках №3 и 17. Тоже самое и для тех жителей, которые посещают мероприятия в музее, больных в кардиологическом отделении больницы, конечного диспансера.

В связи с этим Александр Бояркин выдвигает конкретные предложения на обсуждение бердчан:
1. По автобусам №4 – такой маршрут: от Торгового Ццнтра до остановки «Горбольница», затем сворачивает на ул. Островского, идет по ней до ул. Спортивной со всеми остановками: «Горбольница», «Медучилище», «ЦУМ», «Ул. Кирова», «Музей», «Ул. Спортивная», «Вокзал».

2. По автобусу № 7 – мало, что предлагается изменить после остановки «Маяковского» перед остановкой «Школа №3» повернуть на Островского и прямо по ней со всеми остановками до ул. Кирова, затем по этой улице до поворота на ул. Маяковского до химзаводской больницы и далее по ныне действующему маршруту.

3. По маршруту №1 ходят не менее 6 автобусов, можно половину или два автобуса выделить и направить их перед медучилищем и по ул. Островского до конца, затем на ул. Спортивную и до вокзала.

Что касается «маршруток», то их из Микрорайона ходят №7 и №17. Любой из этих номеров как ходили, так и пусть ходят, например №7 и №17 от жилмассива поворачивает на ул. Лунной до ДК «Родина» идет по маршруту №1 до медучилища, затем поворачивает на ул. Островского до ул. Кирова, направо до школы №8 и до химзаводской больницы.

Были предложения по открытию нового маршрута №10 от микрорайона Юго-Восточного до микрорайона Северного с прохождением по ул. Островского — от ул. Первомайской до ул. Кирова через химзаводскую поликлинику и до вокзала. Но никто из перевозчиков этим маршрутом не заинтересовался.

— Предлагаю обсудить этот вопрос через сайт WWW.KURER-SREDA.RU, внести предложения в администрацию города, составить мероприятия, подготовить основные площадки, оборудовать необходимыми указателями, установить остановочные павильоны и так далее. Давайте сделаем доброе дело. А то ведь придется добираться в стоматологическую клинику с большой сложностью. А там будут детское отделение и отделение зубопротезирования, и в случае лечения придется ни один раз съездить, — рассказал Александр Бояркин.

Свои предложения по изменению схемы движения общественного транспорта до химзаводской поликлиники и по разгрузке ул. Ленина, можете публиковать в виде комментариев под этим текстом или пишите по электронной почте в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» bkurer-sreda.ru.


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