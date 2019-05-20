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Ночь музеев-2019: Кружева мастерицы из Бердска хранит модельер Вячеслав Зайцев

Более 600 горожан побывали на ночи музеев в Бердске. Женщины попробовали себя в мастер-классах по рукоделию. (ВИДЕО, ФОТО)

20.05.2019 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев
 
Ночь музеев 2019: Кружева мастерицы из Бердска хранит модельер Вячеслав Зайцев

Дети и взрослые с удовольствием участвовали в мастер-классах

18 мая в Бердске прошла «Ночь музеев» на нескольких площадках: в историко-художественном музее, музее БРЗ, мемориальном музее «Театр Бирюкова». Как рассказала «Курьер. Среда.Бердск» заведующая отделом развития музея Марина Янеева, тема «Ночи музеев-2019» — «Музей- центр культуры и будущие традиции».

Посетители музея попробовали себя в качестве мастериц по лоскутному шитью и кружевниц. Послушали многонациональный концерт «Дома дружбы». Самому маленькому участнику музейной ночи Есении Домашонкиной 21 мая исполнится два месяца. Она вместе с мамой Екатериной в музее «Театр Бирюкова» прошла квест по произведениям Астафьева. Семья Домашонкиных частые гости музеев Бердска.

— Недавно у дочки было задание побывать в музее и узнать какие выставки проходят и рассказать на истории искусств. Сегодня дочка послушав концерт, мирно уснула, — призналась художница.

Чтобы попробовать поплести кружева дети и взрослые выстраивались в очередь. Преподаватель по кружевоплетению Ирина Григорьева пять лет плетет предметы одежды, интерьера и сувениры. Ее творения хранятся у ценителей рукоделия за границей и у Вячеслава Зайцева.

— Это очень трудоемкий процесс. Чтобы связать кружево размером с ладонь требуется более 8 часов и стоит оно от 1000 рублей, -призналась кружевница.

Многодетная мама Наталья Спесивцева с удовольствием приняла участие в мастер-классе по лоскутному шитью.

— Жизнь в музее кипит интересная! -убеждена горожанка.

Автор видео Елена Белоусова

Закончились мероприятия караоке-марафоном военных песен «Споемте друзья!». Средства с музейного аукциона пойдут на дальнейшую реставрацию картины Ардалиона Кузьмина «Дореволюционный транспорт».


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