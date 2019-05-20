Ограничат движение грузовиков в жару по трассам в России

В России с 20 мая по 31 августа ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса, сообщается в приказе Росавтодора. Нововведения связаны с тем, что в жару после проезда грузовиков на асфальте образуется колея.

Как уточняется в документе, ограничения будут вводить на основе прогноза погоды Росгидромета. На дорогах появятся соответствующие знаки, а за нарушения к водителям будут применять административные меры.

Так, в частности, закроют участок трассы М-9 в Псковской области — с 419-го по 616-й километр; участок трассы М-10 в Ленобласти — с 593-го по 674-й километр, а также участки ряда других трасс на подъезде к крупнейшим транспортным узлам и административным центрам.

Полный список дорог, подпадающих под новые ограничения, опубликован на сайте Росавтодора.

Источник: РИА Новости