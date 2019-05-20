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Отказаться от абортов ради роста населения на 10 млн человек в год призвал Патриарх Кирилл

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Отказаться от абортов ради роста населения на 10 млн человек в год призвал Патриарх Кирилл

Глава РПЦ заявил, что денежные поощрения не обеспечат прирост населения. Кроме того, борьба с абортами неизбежно приобретает социологические и политические последствия.

20.05.2019 Фото: pravmir.ru 3 коммент.
 
Отказаться от абортов ради роста населения на 10 млн человек в год призвал Патриарх Кирилл

патриарх Кирилл

По мнению патриарха Московского и всея Руси, борьба с абортами неизбежно приобретает социологические и политические последствия.
Отказ от абортов в том количестве, в котором они проводятся в настоящее время, необходим для роста населения России, достичь этого только денежными поощрениями родителей нельзя. Такое мнение высказал в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время вручения ему премии «Амбассадор защиты жизни до рождения» фондом «Женщины за жизнь».

«Замечательно, что у нас есть материнский капитал, замечательно, что государство предпринимает какие-то шаги, но это мизерные шаги. Если мы хотим увеличить реально население России, то в первую очередь мы должны снять тему абортов в том масштабе, в котором она существует. И если каждый год у нас будет рождаться миллион детей, который не родился, то за 10 лет у нас страна будет уже 156 миллионов, а за 20 лет — 166 миллионов, и никакими денежными поощрениями мы не обеспечим такой прирост населения», — заявил патриарх.

По его мнению, борьба с абортами неизбежно приобретает и социологические, и политические последствия. «Борьба за жизнь является для нас важным делом, потому что проистекает из наших убеждений. Мы убеждены, и знаем на основе слова Божия, что убить человека, а жизнь начинается с зачатия, убить живое существо, убить человека, это великий грех. И поэтому, конечно, наша борьба очень принципиальная с духовной точки зрения, но она имеет и сугубо социологические, и даже политические предпосылки и последствия», — сказал предстоятель Русской православной церкви.

Фонд поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь», согласно его уставу, является некоммерческой организацией, преследующей благотворительные цели. Его деятельность направлена на «поддержку женщин в ситуации репродуктивного выбора» и распространение идей запрета абортов. Фонд получил свидетельство о государственной регистрации 15 июня 2016 года.

Источник: ТАСС


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    А содержать и лечить этих новых граждан россиюшки будет из своего кармана лично этот бородатый человек в золотых одеждах :-D

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    • Аноним

      Если смогли так легкомысленно отнестись к процессу зачатия, то наверняка не слишком боялись появления на свет нового члена семьи.

      Thumb up 0 Thumb down 1

  2. Аноним

    Их и их богатство, кто то же должен охранять. И на них ещё работать!

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