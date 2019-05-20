Получить 1,6 млн рублей на благоустроенную квартиру может 96-летняя фронтовичка из Бердска

Специальная комиссия обследовала старенький частный дом 96-летней фронтовички из Бердска Марии Левиной. Сейчас специалисты делают выводы и на этой неделе, вероятнее всего, скажут вердикт — пригоден ли ее щитовой дом 1961 года постройки для проживания.

Для Марии Игнатьевны это очень важно. Она считает, что ее дом аварийный и жить в нем нельзя. И полагает, что ей положены деньги на покупку благоустроенного жилья по президентской программе. Эта программа по обеспечению квартирами участников Великой Отечественной войны действует уже более 10 лет. Федеральное финансирование на эти цели не предусмотрено, поскольку считается, что все фронтовики уже получили благоустроенные квадратные метры.

Впрочем, деньги на покупку жилья может предоставить региональный бюджет. Так произошло с фронтовиком из Искитимского района. Как сообщал сайт «Весь Искитим», накануне Дня Победы участник Великой Отечественной войны из поселка Листвянский Федор Ермаков получил уведомление о предоставлении ему единовременной денежной выплаты в сумме более 1,6 млн рублей для улучшения жилищных условий.

— Средства выделяются из областного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и могут быть направлены на строительство или приобретение жилого помещения в собственность, — пояснила замглавы администрации Искитимского района по вопросам строительства, архитектуры и дорожного строительства Светлана Зубарева. – Федор Петрович – участник Великой Отечественной войны, и он официально признан нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Бердчанка Мария Левина в отличие от своего искитимского коллеги не признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Таковы результаты комиссионного обследования ее дома, проведенного еще в 2015 году. Но с того времени дом обветшал и подвергся затоплению грунтовыми водами. Кроме того, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Мария Игнатьевна 2 года назад подарила свое жилье сыну — 68-летнему Борису Александровичу, которой живет с ней. И это, по словам вице-мэра Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, является серьезным препятствием. Поскольку теперь у фронтовички вообще нет жилья. И в очереди на улучшение жилищных условия семья не стоит.

Между тем, бердская власть зарезервировала за Левиной однокомнатную квартиру в так называемом ветеранском доме на ул. Рогачева. Но Мария Игнатьевна категорически отказывается туда переезжать, считая, что имеет полное право на собственное и постоянное. А не муниципальное и временное жилье.

Несмотря на то, что в сентябре 2019 года Марии Левиной исполнится 97 лет, чувствует она себя неплохо для своего возраста, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 20 мая начальник отдела социальной защиты Наталья Скоромных. И есть большая вероятность того, что бердчанка Мария Игнатьевна получит компенсацию из регионального бюджета, как и Федор Ермаков из соседнего Искитимского района.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», об этом ходатайствует жилищный отдел и управление градостроительства горадминистрации.

Мария Левина еще в начале апреля обратилась с заявлением в мэрию, требуя признать ее дом нежилым. Чиновники, проводя обследование, продолжают предлагать ей переехать в благоустроенную квартиру и там ждать президентских денег.

Фронтовичка плачет и обвиняет власть в нежелании ей помочь. Она опасается, что не доживет до новоселья.

Автор видео Анастасия Солодкова

