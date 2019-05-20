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«Хирургической работой» назвал отстранение олигархов от власти Герман Греф

По словам главы Сбербанка, функции государства и предпринимателей нельзя путать, каждый должен заниматься своим делом.

20.05.2019 Фото: Pixabay Нет комментариев
 
Хирургической работой назвал отстранение олигархов от власти Герман Греф

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России за 19 лет проделана большая «хирургическая работа» по отстранению олигархов от власти.
«Я столкнулся с так называемыми олигархами в полный рост — первые годы нашей деятельности были напрямую связаны с большим количеством так называемых олигархов», — рассказал он в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

По его словам, в то время все СМИ контролировали олигархи и все публикации были заказными. Он отметил, что благодаря этому олигархи были могущественнее правительства. Чиновник заявил, что не хотел бы вернуться в то время. По его словам, функции государства и предпринимателей нельзя путать, каждый должен заниматься своим делом.

Источник: РИА Новости


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