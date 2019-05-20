КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Центробанк: Выросла зарплата в России

Из-за пожаров 5 семей остались без крыши над головой за 3 дня в Бердске

Жителям Приднестровья выдадут паспорта граждан России

«Хирургической работой» назвал отстранение олигархов от власти Герман Греф

Получить 1,6 млн рублей на благоустроенную квартиру может 96-летняя фронтовичка из Бердска

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 из Ульяновска в Москву

В утробе матери провели операцию на позвоночнике малыша хирурги из Англии

Немощный старик-инвалид стал пленником собственной квартиры в Бердске

Пообедаем! 6 причин, зачем нужен бизнес-ланч

Google разорвал отношения с Huawei

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Google разорвал отношения с Huawei

Huawei лишится доступа к обновлениям операционной системы Android, а уже на следующей серии смартфонов не будет приложений Google Play Store и Gmail.

20.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Google разорвал отношения с Huawei

Официально в Google ситуацию не комментируют

В руководстве Google приняли решение отказаться от сотрудничества с Huawei Technologies после того как Министерство торговли США объявило о намерении внести китайскую компанию в черный список. Как сообщает агентство Reuters, это будет означать, что Huawei лишится доступа к обновлениям операционной системы Android, а уже на следующей серии смартфонов не будет приложений Google Play Store и Gmail.

При этом у Huawei останется возможность получать доступ к Android, но лишь в той ее версии, которая находится на открытых источниках. На техническую поддержку китайская компания рассчитывать не сможет.

Официально в Google ситуацию не комментируют. Факт разрыва сотрудничества подтвердили источники издания The Verge.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел в стране режим ЧС, чтобы расширить полномочия властей по защите информационно-коммуникационных сетей государства. В документе говорится о возможности блокировать транзакции между американскими компаниями и их иностранными контрагентами, сообщала газета The Washington Post. В частности, речь идет о тех иностранных компаниях, которые в Вашингтоне считают подконтрольными «противникам США».

Предполагается, что документ направлен в том числе и против китайских компаний, которые Вашингтон обвинял в шпионаже.

Как отмечает Reuters, ситуация с Huawei стала продолжением экономического конфликта между США и Китаем. В Вашингтоне рассчитывают заставить Пекин подписать новое торговое соглашение на своих условиях, однако пока достигнуть компромисса сторонам не удается.

Источник: РБК


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Массовый пикет в защиту арестованного и.о. директора УКС пройдёт в Бердске Центробанк: Выросла зарплата в России Благотворительная фотосессия «Мы можем. Я могу» состоится в Новосибирске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка на ремонт телевизоров
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика