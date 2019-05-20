Google разорвал отношения с Huawei

В руководстве Google приняли решение отказаться от сотрудничества с Huawei Technologies после того как Министерство торговли США объявило о намерении внести китайскую компанию в черный список. Как сообщает агентство Reuters, это будет означать, что Huawei лишится доступа к обновлениям операционной системы Android, а уже на следующей серии смартфонов не будет приложений Google Play Store и Gmail.

При этом у Huawei останется возможность получать доступ к Android, но лишь в той ее версии, которая находится на открытых источниках. На техническую поддержку китайская компания рассчитывать не сможет.

Официально в Google ситуацию не комментируют. Факт разрыва сотрудничества подтвердили источники издания The Verge.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел в стране режим ЧС, чтобы расширить полномочия властей по защите информационно-коммуникационных сетей государства. В документе говорится о возможности блокировать транзакции между американскими компаниями и их иностранными контрагентами, сообщала газета The Washington Post. В частности, речь идет о тех иностранных компаниях, которые в Вашингтоне считают подконтрольными «противникам США».

Предполагается, что документ направлен в том числе и против китайских компаний, которые Вашингтон обвинял в шпионаже.

Как отмечает Reuters, ситуация с Huawei стала продолжением экономического конфликта между США и Китаем. В Вашингтоне рассчитывают заставить Пекин подписать новое торговое соглашение на своих условиях, однако пока достигнуть компромисса сторонам не удается.

Источник: РБК