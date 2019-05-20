В утробе матери провели операцию на позвоночнике малыша хирурги из Англии

Британские врачи провели уникальную операцию с применением технологий малоинвазивной хирургии для восстановления позвоночника еще не родившегося ребенка, который находился в утробе матери. Как информировала вещательная корпорация Би-би-си, подобное хирургическое вмешательство впервые было успешно осуществлено на территории Соединенного Королевства.

Хирурги лондонской больницы Кингс-колледж применили современные технологии, чтобы предотвратить прогрессирование порока развития позвоночника у плода на 27-й неделе беременности. При этом состоянии происходит неполное закрытие нервной трубки в еще несформированном спинном мозге, что может привести к серьезному нарушению физического и умственного развития, в том числе к параличу.

Шерри Шарп из города Хоршем (графство Уэст-Сассекс) также успешно перенесла трехчасовую операцию. «Я хотела сделать все возможное для моего малыша, чтобы у него была лучшая жизнь», — сказала женщина.

Врачам удалось поставить спинной мозг плода в правильное положение и закрыть дефект в позвоночнике. По словам нейрохирурга Басселя Зебиана, теперь у малыша появится надежда на «значительное улучшение» состояния в течение его жизни, однако он предупредил, что полностью избавиться от последствий порока развития не удастся.

Шарп родила малыша раньше срока, на 33-й неделе беременности, то есть спустя шесть недель после операции. Новорожденного ребенка назвали Джексоном, и сейчас он находится в отделении неонатальной интенсивной терапии. Состояние малыша вызывает оптимизм как у его родителей, так и врачей, и он уже начал двигать нижними конечностями. «У него сейчас двигаются ножки. Нам сказали, что у него будут минимальные движения, если мы не проведем операцию, либо он вообще не сможет двигаться», — добавила мать ребенка.

В конце прошлого года в Великобритании была проведена первая внутриутробная операция плода с таким же пороком развития позвоночника, однако она была осуществлена с помощью классической инвазивной хирургии путем открытия живота и матки матери.

Источник: ТААС