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«Изгонял бесов» из старушки лопатой прихожанин в церкви Москвы

Мужчина сначала попросил у работницы храма святой воды, но у неё ее не нашлось. Он счёл это дурным знаком, и решил изгнать «бесноватую» из церкви.

20.05.2019 Фото: Pixabay Один комментарий
 
Изгонял бесов из старушки лопатой прихожанин в церкви Москвы

Злодей выволок старушку из храма и избил черенком от лопаты

В Москве обезумевший мужчина напал на пожилую работницу храма Святого равноапостольного князя Владимира. Прихожанину показалось, что в неё вселились бесы, и он попытался их изгнать – прямо в церкви, черенком от лопаты. Об этом пишет телеграмм-канал Baza.

— Уже в полиции мужчина рассказал, что он сначала попросил у старушки святой воды, но у неё не нашлось. Он счёл это дурным знаком, и решил изгнать «бесноватую» из храма, — пишет портал.

По данным телеграмм-канала, мужчина понял, что пенсионерке там не место и все зависит только от него.

злодей схватил женщину, вытащил её из храма на улицу, где и стал избивать подвернувшийся под руку тяжёлой палкой. Сейчас он задержан, а бабушку госпитализировали в критическом состоянии.

В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов. Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения черепно-мозговой травмы женщине 1952 года рождения, произошедшему 16 мая в церкви в Басманном районе Москвы. Об этом РБК заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«16 мая поступило сообщение о телесных повреждениях в Старосадском переулке, дом 11/1, строение 2. Полицейскими установлено, что по указанному адресу получила травмы и была госпитализирована с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга женщина 1952 года рождения. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью)», — заявили там.

По указанному адресу находится храм князя Владимира в Старых Садех.

В пресс-службе отметили, что по подозрению в совершении преступления уполномоченным ОМВД по району Басманный на месте был задержан мужчина 1983 года рождения, который был изобличен в совершении преступления. По факту преступления ведется следствие, сообщает РБК.


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(1) Комментарий

  1. Новый мэр

    Наверное так положено? Зачем полиция вмешивается в дела верующих?

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