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Осетрина и икра уничтожают сердце человека

А вот если человек съедает в день менее 400 граммов овощей, он подвергает себя риску возникновения ишемической болезни.

20.05.2019 Фото: Pixabay 15 коммент.
 
Осетрина и икра уничтожают сердце человека

Сердце губит и свинина с творогом

Кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Кремнёв в беседе с News.ru рассказал, что следует принимать в пищу для того, чтобы иметь здоровое сердце. По его словам, в первую очередь пользу этому органу приносят овощи.

— Считается, что если человек съедает в день менее 400 граммов овощей, он подвергает себя риску возникновения ишемической болезни, — пояснил врач.

Среди полезных для сердца продуктов Кремнёв также выделил крупы, однако призвал ограничивать употребление манки, так как она содержит много углеводов. Также для этого органа полезна рыба, но только не жареная, а варёная или же на пару.

-Особенно полезна красная рыба, в ней содержатся ненасыщенные кислоты, — отметил кардиолог.

В то же время некоторые продукты животного происхождения содержат очень много холестерина и их потребление следует ограничивать или же и вовсе исключить, заявил Юрий Кремнёв. Среди них он выделил свинину, жирные сорта молока и творога (более 5%), сливочное масло, сыр и яичный желток.

В одном яичном желтке содержится 200 граммов холестерина, в то время как суточная норма составляет 100 граммов, — пояснил кардиолог.

К вредным для сердца продуктам, по его словам, также относятся креветки, осетрина и икра.

Источник: NEWS.ru


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(15) Комментариев

  1. Аноним

    «К вредным для сердца продуктам, по его словам, также относятся креветки, осетрина и икра.»

    Способ заработка денег на то, чтобы жрать осетрину и икру приводит к инфаркту и инсульту, потому, что честно на эти вещи в России не заработаешь, даже на трёх работах в Бердске!

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  2. Аноним

    «При среднем весе яйца 50 грамм, яйцо без скорлупы весит 45 грамм, при этом вес белка — 27 грамм, желтка — 18 грамм. Вес скорлупы составляет около 10% от веса яйца, белок 55%, желток 35%» Как там поместилось 200 грамм холестерина?

    Thumb up 20 Thumb down 0

    • Аноним

      Гнать в шею этого кардиолога, если у него яйца по 200 грамм и где он такие видел.
      Яйцо состоит не только из холестерина.
      Холестерин в сосудах образуется в человеческом организме а не из яиц кардиолога.

      Thumb up 18 Thumb down 0

    • Аноним

      Жертвы ЕГЭ, они только так теперь и могут считать.

      Thumb up 14 Thumb down 0

      • Аноним

        это точно!!! задача с подвохом.как и решение..
        сколупа стало быть 45?..а все яйцо 50?..
        как в 5 граммах разместить..18 грамм желтка и 27 грмм
        белка от тоже задача!!!.. :-D

        Thumb up 2 Thumb down 2

  3. Аноним

    Чёт ни один депутат от икры и осетрины не помер.
    Опять всё врут.
    Опять всё подорожает.
    Когда же этот дурдом кончится. :(

    Thumb up 15 Thumb down 2

  4. Аноним

    Только что прочитал статейку о вредных и полезных супах, которые любят готовить в России. Вредные- солянка! У нас каждый день каждая семья только её и варит и ест! :-D :-D :-D Некоторые и не знают, что это такое… Исследователи, блин…

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  5. ФАГ

    Вот и верь врачам. Животный холестерин — пища для организма, полностью разрушается в нашем теле. Если у экземпляра сбой в организме, начинается выработка печенью холестерина.

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  6. Гость

    «Всё что есть стоящего в жизни — либо вредно, либо незаконно, либо ведёт к ожирению!» (С) 8)

    Thumb up 8 Thumb down 0

  7. Аноним

    Когда денег нет — вредно многое: мясо, рыба, сливки. А полезны крупы и макаронные изделия!

    Thumb up 2 Thumb down 0

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