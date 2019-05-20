Осетрина и икра уничтожают сердце человека

Кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Кремнёв в беседе с News.ru рассказал, что следует принимать в пищу для того, чтобы иметь здоровое сердце. По его словам, в первую очередь пользу этому органу приносят овощи.

— Считается, что если человек съедает в день менее 400 граммов овощей, он подвергает себя риску возникновения ишемической болезни, — пояснил врач.

Среди полезных для сердца продуктов Кремнёв также выделил крупы, однако призвал ограничивать употребление манки, так как она содержит много углеводов. Также для этого органа полезна рыба, но только не жареная, а варёная или же на пару.

-Особенно полезна красная рыба, в ней содержатся ненасыщенные кислоты, — отметил кардиолог.

В то же время некоторые продукты животного происхождения содержат очень много холестерина и их потребление следует ограничивать или же и вовсе исключить, заявил Юрий Кремнёв. Среди них он выделил свинину, жирные сорта молока и творога (более 5%), сливочное масло, сыр и яичный желток.

В одном яичном желтке содержится 200 граммов холестерина, в то время как суточная норма составляет 100 граммов, — пояснил кардиолог.

К вредным для сердца продуктам, по его словам, также относятся креветки, осетрина и икра.

Источник: NEWS.ru