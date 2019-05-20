Осетрина и икра уничтожают сердце человека
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«К вредным для сердца продуктам, по его словам, также относятся креветки, осетрина и икра.»
Способ заработка денег на то, чтобы жрать осетрину и икру приводит к инфаркту и инсульту, потому, что честно на эти вещи в России не заработаешь, даже на трёх работах в Бердске!
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если мозгов нет, то да.
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«При среднем весе яйца 50 грамм, яйцо без скорлупы весит 45 грамм, при этом вес белка — 27 грамм, желтка — 18 грамм. Вес скорлупы составляет около 10% от веса яйца, белок 55%, желток 35%» Как там поместилось 200 грамм холестерина?
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Гнать в шею этого кардиолога, если у него яйца по 200 грамм и где он такие видел.
Яйцо состоит не только из холестерина.
Холестерин в сосудах образуется в человеческом организме а не из яиц кардиолога.
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Не 200 г. холестерина, а 200 мг., т.е. 0.2 грамма. Как всегда в 1000 раз ошиблись
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Жертвы ЕГЭ, они только так теперь и могут считать.
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это точно!!! задача с подвохом.как и решение..
сколупа стало быть 45?..а все яйцо 50?..
как в 5 граммах разместить..18 грамм желтка и 27 грмм
белка от тоже задача!!!..
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Чёт ни один депутат от икры и осетрины не помер.
Опять всё врут.
Опять всё подорожает.
Когда же этот дурдом кончится.
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Только что прочитал статейку о вредных и полезных супах, которые любят готовить в России. Вредные- солянка! У нас каждый день каждая семья только её и варит и ест! Некоторые и не знают, что это такое… Исследователи, блин…
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Любители солянки подтянулись!
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«Доктор Барменталь! Дайте ему селёдки!»
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Вот и верь врачам. Животный холестерин — пища для организма, полностью разрушается в нашем теле. Если у экземпляра сбой в организме, начинается выработка печенью холестерина.
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«Всё что есть стоящего в жизни — либо вредно, либо незаконно, либо ведёт к ожирению!» (С)
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Когда денег нет — вредно многое: мясо, рыба, сливки. А полезны крупы и макаронные изделия!
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Еще соя и пальмовое масло) без них вообще не обойтись)
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