Видео наличных миллиардов рублей подполковников ФСБ Черкалина и Фролова

Сгорел полностью 3-квартирный дом из-за бани и ветра в центре Бердска
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Путину и губернатору Травникову пожалуются противники многоэтажной застройки в Бердске
Освистали противника парка на митинге против строительства высоток в Южном Бердска
Конечно умеют, если в славные 70-90 годы мутный бизнес двигали криминальные группировки, ныне же, всё под контролем наших славных «силовиков» из МВД и ФСБ, полный спектр услуг: крышевание, рейдерство, наркотрафик, обнал, заказные убийства и прочие замечательные дела государственной важности, деградация органов достигла своего апогея, такого не было никогда, чем это всё закончится………..
И это конечно не «борьба с коррупцией», хватают всяких полковников, что закрысили генеральское бабло.
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Наглядный позор путинского режима!
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А тем временем чтобы вылечить своих детей собираются средства по крупицам с помощью смс.. И с важными лицами некоторые товарищи хвалятся на этом фоне очередной супер ракетой, и городские администрации не забывают выделять по 500тыс на поднятие имиджа энтой самой администрации — ….,………,…….!
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путинские соколы
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