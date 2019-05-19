Видео наличных миллиардов рублей подполковников ФСБ Черкалина и Фролова

В распоряжении РЕН ТВ появилось видео с деньгами, изъятыми у бывших начальников банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковников Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчиненного Андрея Васильева. Крупную сумму — более 12 миллиардов рублей — они хранили наличными.

На кадрах запечатлены более 10 сумок, пакетов и коробки — все они набиты купюрами. Деньги силовики хранили в различной валюте.

Напомним, Кирилл Черкалин обвиняется в получении взяток на общую сумму 850 тысяч долларов. Следователи полагают, что крупную сумму он получил от предпринимателя Назарова. Деньги полагались силовику «за общее покровительство».

Бывшие офицеры Фролов и Васильев обвиняются ГСУ СКР в особо крупном мошенничестве.



Тем временем расследование против частных лиц и компаний, которые могут быть связаны с арестованными сотрудниками ФСБ, продолжается. По данным СК, на их счетах могут находиться аналогичные или даже большие суммы.