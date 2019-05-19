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Видео наличных миллиардов рублей подполковников ФСБ Черкалина и Фролова

На кадрах запечатлены более 10 сумок, пакетов и коробки — все они набиты купюрами. Деньги силовики хранили в различной валюте.

19.05.2019 Фото: Стоп-кадр 4 коммент.
 
Видео наличных миллиардов рублей подполковников ФСБ Черкалина и Фролова

Деньги хранили в сумках в разной валюте

В распоряжении РЕН ТВ появилось видео с деньгами, изъятыми у бывших начальников банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковников Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчиненного Андрея Васильева. Крупную сумму — более 12 миллиардов рублей — они хранили наличными.

На кадрах запечатлены более 10 сумок, пакетов и коробки — все они набиты купюрами. Деньги силовики хранили в различной валюте.

Напомним, Кирилл Черкалин обвиняется в получении взяток на общую сумму 850 тысяч долларов. Следователи полагают, что крупную сумму он получил от предпринимателя Назарова. Деньги полагались силовику «за общее покровительство».

Бывшие офицеры Фролов и Васильев обвиняются ГСУ СКР в особо крупном мошенничестве.

Тем временем расследование против частных лиц и компаний, которые могут быть связаны с арестованными сотрудниками ФСБ, продолжается. По данным СК, на их счетах могут находиться аналогичные или даже большие суммы.


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(4) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Конечно умеют, если в славные 70-90 годы мутный бизнес двигали криминальные группировки, ныне же, всё под контролем наших славных «силовиков» из МВД и ФСБ, полный спектр услуг: крышевание, рейдерство, наркотрафик, обнал, заказные убийства и прочие замечательные дела государственной важности, деградация органов достигла своего апогея, такого не было никогда, чем это всё закончится……….. *UNKNOWN*
    И это конечно не «борьба с коррупцией», хватают всяких полковников, что закрысили генеральское бабло. ;)

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  2. житель Бердска

    Наглядный позор путинского режима! :( :(

    Thumb up 8 Thumb down 3

  3. Аноним

    А тем временем чтобы вылечить своих детей собираются средства по крупицам с помощью смс.. И с важными лицами некоторые товарищи хвалятся на этом фоне очередной супер ракетой, и городские администрации не забывают выделять по 500тыс на поднятие имиджа энтой самой администрации — ….,………,…….!

    Thumb up 8 Thumb down 2

  4. яшка

    путинские соколы

    Thumb up 1 Thumb down 1

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