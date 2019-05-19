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Более 600 человек побывали на «Ночи музеев-2019» в Бердске

Самому маленькому участнику Есении Домошонкиной недавно исполнился месяц.

19.05.2019 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой 2 коммент.
 
 

Более 600 человек побывали на Ночи музеев 2019 в Бердске

Взрослые и дети с удовольствием провели время в музее

18 мая «Ночь музеев» в Бердске проходила на нескольких площадках. В историко-художественном музее, музее БРЗ, мемориальном музее «Театр Бирюкова».
Дети и взрослые плели на коклюшках, участвовали в квестах и окунулись в историю Бердска на выставке фотографа Георгия Путинцева.  Закончились мероприятия караоке-марафоном военных песен «Споемте друзья!».
Подробности в ближайшее время.


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(2) Комментариев

  1. Яна

    Из уважения к людям, научитесь правильно называть фамилии!)
    Это обращение к Курьеру.

    Thumb up 1 Thumb down 1

  2. Гость

    А долго еще бердская культура сама для себя работать будет? Горожан на выставках не видно, только работники учреждений культуры из одного культурного очага в другой ходят, изображая активную посещаемость.

    Thumb up 0 Thumb down 1

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