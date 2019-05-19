Более 600 человек побывали на «Ночи музеев-2019» в Бердске

18 мая «Ночь музеев» в Бердске проходила на нескольких площадках. В историко-художественном музее, музее БРЗ, мемориальном музее «Театр Бирюкова».

Дети и взрослые плели на коклюшках, участвовали в квестах и окунулись в историю Бердска на выставке фотографа Георгия Путинцева. Закончились мероприятия караоке-марафоном военных песен «Споемте друзья!».

Подробности в ближайшее время.