Фото: найдены два ключа в лесу около кедрача

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Курьер:

18 мая на в лесу тропинке от Микрорайона к Обскому морю найдены ключи: два — один большой и маленький. Нашли в районе кедрача.

Забрать можно в понедельник в редакции: К.Маркса, 24, офис 2. Если нужны срочно — напишите свой номер на bkurer@mail.ru или в поле коммента.