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Фото: найдены два ключа в лесу около кедрача

Забрать можно в понедельник в редакции: К.Маркса, 24, офис 2. Если нужны срочно — напишите свой номер на bkurer@mail.ru или в поле коммента.

18.05.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Курьер:

18 мая на в лесу тропинке от Микрорайона к Обскому морю  найдены ключи: два — один большой и маленький. Нашли в районе кедрача.

Забрать можно в понедельник в редакции: К.Маркса, 24, офис 2. Если нужны срочно — напишите свой номер на bkurer@mail.ru или в поле коммента.

Фото: найдены два ключа в лесу около кедрача


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