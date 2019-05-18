Освистали противника парка на митинге против строительства высоток в Южном Бердска

Примерно полтора часа длился митинг за сохранение парка на карте микрорайона Южного в Бердске в субботу, 18 мая. На акцию протеста против застройки будущей парковой территории вышли около 200 «южан». Они не хотят, чтобы пустырь, который в перспективе мог бы стать парком, застраивали многоквартирными домами.

При том, что пока власти не выставляли участок на торги под высотные дома. Именно об этом и об альтернативных вариантах использования свободной территории говорили и. о. мэра Бердска Владимир Захаров и депутат горсовета по Южному микрорайону Владимир Голубев.

Митингующие сначала развернули плакаты «У детей забрали парк», «Строят 9 этажей» вместо частных домов» и «Утонем в грунтовых водах». Но перед началом протестной акции последний сняли, поскольку он не отвечал теме заявленного митинга — высказывание позиции местных жителей против застройки предполагаемой парковой территории. Этого потребовала полиция от организаторов акции, которая была согласована с властями.

Дали высказаться всем, в том числе одному противнику парка, который предположил, что он превратиться в прибежище наркоманов. Но выступающие освистали, отобрав у него мегафон.

Организаторы митинга призвали всех его участников прийти на публичные слушания по перспективам застройки пустыря в Южном, которые намечены на 11 июня. И избрали инициативную группу из числа местных жителей. Им доверят представлять интересы всех «южан» в переговорах с чиновниками и депутатами. И наделили полномочиями выступать исключительно против застройки паркового места многоквартирными домами.

Подробности — в ближайшее время.

Автор видео Анастасия Солодкова