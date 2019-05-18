Сильнейшая магнитная буря на Земле стихла

Сильная магнитная буря, бушевавшая во вторник на Земле, завершилась, магнитосфера планеты вернулась к спокойному состоянию, следует из материалов на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).

Согласно информации на сайте лаборатории, буря уровня G3 (сильная) прошла во вторник в первой половине дня, но магнитосфера оставалась возбужденной до ночи. Сейчас магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев сообщил РИА Новости, что на Земле из-за активности Солнца началась самая крупная за полтора-два года магнитная буря. По его словам, такая буря могла вызвать радиопомехи и крупные полярные сияния. Также сообщалось о том, что столь сильная буря может даже спровоцировать сход космических аппаратов с орбиты и вызвать проблемы в спутниковой навигации и связи.

В то же время в «Роскосмосе» сообщали РИА Новости, что не зафиксировали никаких изменений в работе орбитальной группировки. Кроме того, эксперт Иван Моисеев заявлял, что солнечная активность, вызвавшая бурю, не должна повлиять на работоспособность систем Международной космической станции, потому что она находится в нечувствительной для таких явлений зоне.